DEFUNCIÓ DEL PAPA
Un pontífex estimat al carrer
Els ciutadans reconeixen la política progressista, la senzillesa i l’austeritat de qui va ser el primer llatinoamericà a ostentar el poder del Vaticà.
Andorra es va despertar de dol a causa de la notícia de la mort del Papa Francesc. Es tracta d’un fet sorprenent, ja que diumenge passat va aparèixer per fer la benedicció de Diumenge de Resurrecció, i tot la pneumonia bilateral que li van diagnosticar no va deixar d’exercir en les darreres setmanes.
Què ha suposat la figura del Papa Francesc per als ciutadans i ciutadanes del país? “Crec que ha mostrat humilitat, ha reconstruït el missatge de Crist i s’ha aproximat als més pobres”, explicava José Antonio Gutiérrez. “Sempre m’ha agradat la seva manera de fer i quan avui he vist les notícies m’ha sorprès la seva mort”, relatava Maria Teresa Roure. Mercè Feliu va veure en Francesc la figura d’un Papa que era “pròxim als pobres i als nens malalts”, i també senzill en les formes. Josep Lluís Marqués considera que Francesc “va donar exemple d’apropament a la gent necessitada i que va complir la seva missió com a màxima autoritat del catolicisme”.
Els ciutadans volen que el catolicisme continuï en la mateixa línia
La societat andorrana va reconèixer la política progressista i l’austeritat del Sant Pare en els seus dotze anys de mandat. Gutiérrez va destacar que “l’obra més gran va ser el reconeixement dels pecats de l’Església catòlica”. “Quan va començar el seu Papat, recordo que va dir que no volia dormir en un lloc ostentós, això em va agradar perquè no té sentit que visqui amb luxes quan molta gent mor de fam al món”, confessava Roure. Claudio Piñol creu que Jorge Mario Bergoglio va ensenyar a “estimar l’Església, a tenir més fe i a ajudar els que més ho necessiten”. Marqués creu que “el Sant Pare ha aportat el missatge que el planeta és per a tots i que tots ens hem de beneficiar dels productes que Déu ha posat en la nostra disposició”.
Els ciutadans volen que el catolicisme continuï en la mateixa línia progressista i de diàleg que va emprendre el Papa Francesc. “Jo crec que continuarà en la línia progressista i serà proper a l’actualitat social”, etzibava Gutiérrez. També hi ha persones que consideren que la línia ja no serà tan progressista, com Roure, que no ho creu “perquè ha sigut molt innovador i el que vingui no ho serà tant”. “Jo crec que tots venim al món amb una missió i crec que el pròxim Sant Pare estarà més que capacitat per conduir una Església catòlica que estigui al servei de tots”, confessava Marqués.