La sinistralitat a les carreteres andorranes va pujar l'any passat després de la baixada que es va registrar el 2023 amb 438 accidents. El balanç de la policia del 2024 assenyala que hi va haver 456 sinistres amb set víctimes mortals del total de 259 persones implicades. Els ferits van ser 24 greus i 228 amb lesions de caràcter lleu.

Les víctimes mortals de l'any passat van ser un conductor de 50 anys que portava un camió d'assistència i va topar contra un edifici baixant per la carretera dels Cortals d'Encamp el 27 de febrer. El 31 de març va morir un motorista de 40 anys en perdre el control a l'entrada del túnel del Pont Pla i caure al riu Valira. La tercera defunció es va produir a conseqüència d'un atropellament a l'avinguda Tarragona. Els fets van tenir lloc el 2 d'abril i el vianant de 63 anys va traspassar una setmana més tard a Barcelona.

Un altre atropellament va costar la vida a una dona de 44 anys el 31 d'agost en ser colpejada per un autobús de línia regular a la General 1, davant l'antic hotel Font de Ferro on s'estaven fent obres. La cinquena víctima mortal a les carreteres van ser un home de 30 anys que va sortir de la via a l'avinguda Casamanya d'Ordino quan pujava des de la Massana. El vehicle va caure a l'aparcament de Prat de Vilella i el conductor va quedar atrapat pel sostre i va morir a l'acte el 30 de setembre.

Les dues darreres víctimes mortals de l'any passat van perdre la vida atropellades. Una turista de 79 anys va morir a l'hospital hores després de ser colpejada per una furgoneta el 17 d'octubre a l'avinguda del Consell General del Pas de la Casa. I a la General 2 es va produir la defunció d'un jove que caminava pel mig de la carretera en direcció al Tarter un home de 39 anys i va ser atropellat per un vehicle que no el va poder veure.

Més homes accidentats

Les dades indiquen que les víctimes dels accidents van ser 175 homes i 84 dones, i per franges d'edat hi va haver 58 de 30 a 39 anys i 44 de 50 a 59 anys. Els ferits menors de 16 anys van ser 16 i de 16 a 17 anys es van registrar 21 víctimes.

El cos de seguretat detalla que 229 dels accidents van ser de danys materials i en 205 casos hi va haver un ferit. En una vintena de sinistres van patir lesions dues persones i en un cas hi ha va haver tres i quatre ferits.

La policia especifica que els mesos amb més sinistralitat van ser març i desembre amb mig centenar d'accidents. La xifra més baixa va ser la de l'abril amb 16, i al novembre es van produir 27 sinistres. La localització dels accidents per parròquia es concentra a Andorra la Vella amb 164, a la Massana es van registrar 72, a Escaldes 66 i a Encamp 62. En la franja baixa se situa Ordino amb 8 sinistres.

Les dades especifiquen a més que en 197 accidents només es va veure implicat un vehicle i en 227 n'hi va haver dos. I per tipus de sinistre n'hi ha 84 de col·lisió per abast, 64 xocs, 61 sortides de via, 49 atropellaments, una desena de caigudes de moto i 188 accidents atribuïts a altres motius.