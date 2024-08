Un autobús atropella de gravetat una dona davant l’hotel Font de Ferro

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona va ser atropellada greument ahir pels volts de dos quarts de nou del vespre per un autobús de línia regular a l’altura de l’antic hotel Font de Ferro de Sant Julià de Lòria. Segons van explicar fonts de la policia, la dona, de la qual no van indicar l’edat, estaria travessant el pas de vianants que hi ha en aquest punt de la CG-1 quan va ser atropellada per l’autobús. A l’hotel s’estan realitzant obres per adequar l’edifici en pisos de lloguer assequible i les tanques que hi ha a la zona podrien haver dificultat la visibilitat del conductor de l’autobús. Les mateixes fonts policials van explicar que la dona va ser traslladada en ambulància a l’hospital. Al tancament de l’edició es desconeixia l’estat de la víctima. L’accident va provocar retencions a la carretera i es va tancar un carril de baixada.