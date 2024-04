Mor el vianant atropellat a l’avinguda Tarragona

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El vianant que va ser atropellat per una motocicleta el 2 d’abril passat a l’avinguda Tarragona va morir dimecres a l’hospital de Sant Pau, a Barcelona. L’home, de 63 anys i resident, va ser donat d’alta poques hores després de l’accident, ja que aparentment es trobava bé, però posteriorment va tornar a l’hospital de Meritxell perquè sentia molèsties, segons van informar fonts properes al cas. A l’hospital van realitzar-li un TAC i en valorar-lo van decidir traslladar-lo en helicòpter a Barcelona, on finalment va morir dimecres a la nit, tal com van apuntar les mateixes fonts. De moment es desconeix si la causa de la mort està relacionada amb l’accident i s’haurà de realitzar l’autòpsia del cos a Barcelona abans de traslladar-lo de nou al Principat.

L’accident es va produir el 2 d’abril passat pels volts de les sis de la tarda a l’altura del número 95 de l’avinguda Tarragona, prop de la plaça de braus. L’incident es va produir quan l’home que ha acabat morint va intentar travessar la carretera per un lloc que en principi no estava habilitat per fer-ho i el motorista no va poder evitar-lo i el va atropellar, segons van explicar fonts policials.