Un conductor mor en un accident a Ordino

Un conductor de 30 anys va morir la mitjanit de diumenge en un accident a l’avinguda del Casamanya, a l’entrada d’Ordino, procedent de la Massana. Al vehicle també viatjava un altre home que va resultar ferit greument. El sinistre hauria tingut lloc quan el conductor, que circulava en sentit ascendent de la carretera, pel marge dret, hauria perdut el control del vehicle i s’hauria precipitat a l’aparcament Prat de Vilella, segons va informar la policia. El pàrquing està situat al marge esquerre de la carretera, a l’altra banda del carril pel qual estaria pujant el cotxe accidentat.

Un operari del comú fent neteja al lloc de l’accident.Fernando Galindo

La víctima mortal anava acompanyada d’un altre home de 30 anys que va resultar ferit i va ser traslladat a l’hospital en una ambulància del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM), on el van ingressar a la unitat de cures intensives (UCI) en una situació “estable i en observació”, segons van informar ahir des del centre mèdic, des d’on es va afegir que no es temia per la seva vida.

El cap de guàrdia de bombers va explicar que el vehicle va bolcar a causa de la maniobra de l’accident i no va resistir l’impacte en caure diversos metres fins a l’aparcament, fet que va provocar que el conductor quedés atrapat pel sostre del propi cotxe. La gravetat de les ferides va causar la mort a l’acte del jove i els serveis d’emergència no van poder fer res per salvar-li la vida un cop van arribar al lloc dels fets. El cos de bombers va traslladar fins a l’aparcament un camió d’excarceració, un d’incendis i una ambulància per atendre els afectats. El cap de guàrdia va afegir que el cotxe no es va arribar a incendiar, però es va aixecar una columna de fum a causa de l’impacte.

El difunt, que treballava en una empresa dedicada al sector de la ciberseguretat. circulava en un vehicle de matrícula andorrana i va ser l’únic implicant en el sinistre. El grup d’investigació d’accidents de trànsit de la policia va explicar que es desconeixen els motius del succés, però que està investigant tots els elements disponibles per determinar-ne les causes.

La família rebrà el dol avui al tanatori d’Escaldes-Engordany des de les deu del matí fins a la una del migdia. La missa funeral també tindrà lloc avui, a les cinc de la tarda, a l’església de Sant Pere Màrtir de la parròquia.