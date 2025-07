Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El jove acusat pel 'cas CBD' no haurà de tornar a presó. El Tribunal Superior de Justícia ha reduït la pena al condemnat per entrar al país el novembre del 2023 amb mig quilo de CBD a 3 anys de presó, dels quals 12 ferms i la resta condicional, a més d'una multa de 500 euros i l'expulsió del principat durant 5 anys. El jove ja ha complert 14 mesos a presó, dos més dels quals ha decidit el Superior, fet pel qual no hi haurà de tornar, després de ser posat en llibertat a finals de novembre de l'any passat.

El Tribunal de Corts l'havia condemnat a 4 anys de presó, dels quals 18 ferms, 2.000 euros de multa i 7 anys d'expulsió del país. La defensa havia al·legat que els poc més de 500 grams eren per consum propi, i se li haurien receptat com a medicació per tractar l'epilèpsia, per la qual cosa havia demanat l’absolució o, si es mantingués la condemna, que es rebaixés a la pena mínima per aquest tipus de delictes, que equival a 3 anys.

El següent pas previst és portar el cas a Estrasburg, segons ha explicat la mare del jove.