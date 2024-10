El cas del CBD destapa una nova causa judicial i esquitxa el raonador

Testimonis que no declaren, encausats que descobreixen que ho són durant la vista oral i CBD a la sala. Ahir va començar el judici contra el noi que va entrar al país amb 565 grams de cànnabis medicinal i que va deixar imatges força peculiars.

Una de les línies principals de la defensa, liderada pel lletrat Alfons Clavera, va ser demostrar que el seu client havia comès un error de prohibició, és a dir, que quan va comprar el material no sabia que estava fent res il·legal, ja que ja l’havia adquirit en diverses ocasions a Andorra, tal com va testificar. Per demostrar-ho, es van citar a declarar diverses persones que havien comprat el mateix producte pel qual es va detenir el jove i també als amos d’algunes botigues que el venien.

L’estratègia, però, se’n va anar ràpidament en orris. Abans que els testimonis declaressin haver fet el mateix que el noi acusat –i fins i tot presentar el producte davant del tribunal–, la fiscal va saltar per apuntar que, si admetien haver comprat una substància il·legal, s’hauria d’aturar el judici i obrir una causa contra ells. Un punt amb el qual el tribunal va coincidir i que va provocar que s’anul·lessin els testimonis. Fet que Clavera va lamentar que “vulnera el dret a la defensa”.

Amb els comerços, la cosa es va complicar encara més. Durant la vista oral, la fiscal va destapar una causa paral·lela que afectaria tres botigues de CBD que estaven citades ahir. Segons es va dir, la Batllia hauria obert una causa dins de la investigació inicial per esbrinar si certs establiments estaven venent productes il·legals de cànem. En conseqüència, el testimoni dels amos dels comerços també es va frenar perquè no fosin incriminatoris i no afectessin l’altre cas, amb l’afegit que van descobrir que estaven sent investigats durant la vista oral, ja que no havien estat notificats anteriorment.

La línia de la defensa es va poder sostenir sobre dos punts. Per un costat, un tècnic de salut del Govern va admetre que en algunes inspeccions a establiments de CBD es van retirar productes no permesos i, per l’altre, una saig va constatar el que va apuntar la mare del noi, que havia pogut comprar producte natural de cannabidiol a botigues andorranes.

Un altre punt clau de la vista va ser l’estat mèdic de l’acusat. Ell va assegurar que pateix epilèpsia i que el CBD era un remei natural que prenia per la seva condició, ja que els medicaments ordinaris “tenien molts efectes secundaris”. L’ús medicinal del cànnabis el van corroborar diversos experts que van actuar com a pèrit. Un d’ells, un metge especialitzat d’una clínica, i que també pateix epilèpsia, va ser especialment contundent afirmant que a Andorra “no s’entén què és el CBD” i que a la institució on treballa s’administren tractaments cannàbics i que ell mateix en pren per la seva dolència.

A la sortida del judici, Clavera va presentar una demanda de llibertat per alliberar el seu client amb efecte immediat. La base d’aquesta se sustenta sobre el fet que durant els primers mesos d’empresonament se li va oferir un judici ràpid i 10 mesos de presó, però els va rebutjar per demostrar la seva innocència, fet que Clavera va considerar suficient per anul·lar el risc de fuga.

LA FISCALIA CRITICA L'ACTUACIÓ DEL RAONADOR DEL CIUTADÀ La fiscal del cas del CBD va criticar la intervenció del raonador del ciutadà, Xavier Cañada, a l’afer. El retret del ministeri públic es va agafar al punt 4 del reglament de la institució, que apunta que el raonador no pot intervenir en casos que estiguin judicialitzats. En aquest aspecte, la Fiscalia va considerar que les reunions que va tenir Cañada amb l’acusat i la seva família, la petició posterior al Consell General de regular els punts de venda de CBD i les declaracions que va fer a la televisió pública sobre el cas es podia considerar que anaven més enllà de les facultats de la seva figura. Fins i tot, la fiscal va posar en dubte la legitimitat de la seva aparició durant la vista oral.



Cañada, que va testificar a petició de la defensa, va apuntar que si estava compareixent davant del tribunal era perquè “havia passat els seus filtres” i que, per tant, era legítim que hi fos. Sobre la seva implicació en el cas, el raonador va dir que s’hi va involucrar des del punt de vista de la regulació del producte, no de la causa en concret, i que la seva presentació davant del Consell General es va fer des de la perspectiva de regular les botigues de CBD, ja que va apuntar que passejant pel país es va trobar amb diversos establiments que promouen la venda de productes similars als que va comprar el jove.