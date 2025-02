El ‘cas CBD’ continuarà si el Superior no dona la raó al condemnat

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

La mare del jove condemnat per entrar al país amb mig quilo de CBD ha afirmat que si la sentència del Superior no és favorable “continuarem endavant” per demostrar la innocència del seu fill. Ho ha dit a la sortida de la vista que s’ha celebrat avui a la Sala Magna de la Batllia, on ha remarcat que el producte que duia noi no era en cap cas droga, sinó que anava destinat a tractar la seva epilèpsia.

A la vista, la lletrada de la defensa, Maria José Párraga, ha reafirmat els arguments que es van donar al primer judici i ha recordat que el producte comissat en cap cas es podria considerar droga, ja que no alterava la consciència, com van demostrar diversos pèrits i testimonis que van participar en el judici.

Párraga ha al·legat també que els poc més de 500 grams eren per consum propi i que el seu client no correspon al perfil d’un narcotraficant perquè, tal com es va dir davant del Tribunal de Corts, cap consumidor habitual de marihuana compraria un producte amb un 0’3% de THC que és incapaç d’alterar la consciència.

En la mateixa línia, la lletrada ha dit que en cap moment es va demanar el buidatge del telèfon del condemnat per mirar si hi havia missatges incriminadors, com sol passar en els casos de narcotràfic, però que si ho haguessin fet haurien vist que el seu representat no estava cometent cap irregularitat.

Amb tot, l’advocada ha demanat l’absolució o, si es mantingués la condemna, que es rebaixi a la pena mínima per aquest tipus de delictes, que equival a 3 anys de presó en lloc dels 4 que es van imposar.

Al seu torn, la Fiscalia ha demanat que es mantingui la pena inicial en considerar que l’activitat delictiva ha quedat més que provada.