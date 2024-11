La llibertat del jove posa fi al serial del cànnabis terapèutic

El mediàtic cas del CBD terapèutic arriba quasi al final, pendent només d’un recurs i de la sentència ferma. Dimecres, a les 18.30 hores un secretari judicial i l’advocat es van presentar al centre penitenciari amb l’ordre de llibertat per al noi navarrès, que ha passat quasi catorze mesos en situació de presó provisional fins al judici del passat 20 de novembre. L’endemà el seu advocat ja va presentar la petició de llibertat, que el Tribunal de Corts ha dictaminat, tenint en compte que ha complert les cinc sisenes parts de la condemna de 18 mesos ferms i la resta fins a quatre anys condicionals. També set anys d’expulsió perquè el tribunal considera que l’arrelament al país és insuficient.

La seva mare, resident a Santander, no va amagar ahir la seva alegria, però també el desgast que ha patit durant aquests mesos intentat defensar que el CBD –quasi 500 grams– era per al tractament de l’epilèpsia que pateix. Aquesta substància química també anomenada cannabidiol, que prové del cànnabis, és molt utilitzada en trastorns convulsius, i és legal a les veïnes Espanya i França, a més de molts altres països.

“Ell està enamorat d’Andorra i ara desconec quins plans té per recuperar la normalitat” Mercedes Chamorro, Mare de l’Adrián

Mercedes Chamorro no amagava ahir l’alegria de veure l’Adrián en llibertat: “No m’ho puc creure, i el meu fill encara es troba desubicat”. El jove estava ahir esperant la seva parella que s’havia traslladat a Barcelona per a una visita mèdica, i la mare no tenia clar quins són els plans, encara que va confirmar que el jove segueix a Andorra, “un país que li agrada molt”. Adrián no ha estat encara expulsat perquè la condemna no és ferma, i quan ho sigui haurà d’aparcar el projecte que volia iniciar a Andorra amb la seva parella, lligat al món de l’esquí i buscar un lloc per viure. És monitor d’esquí i resideix des de fa sis anys al Principat, provinent d’Àustria, on també treballava a la neu.

“L’ambaixada d’Espanya m’ha atès molt bé però crec que no ha fet gaire pel meu fill” Mercedes Chamorro, Mare de l’Adrián

Mercedes es va assabentar de la notícia per la trucada d’un amic. Tot i el retorn a la normalitat, està disposada a seguir litigant pel fet que considera que el seu fill ha estat víctima d’una injustícia, una tesi que ha defensat durant tot aquest temps, mostrant fins i tot que la mateixa substància es podia comprar en alguns establiments especialitzats d’Andorra. “Estic molt enfadada amb el país, la baralla contra un gran m’ha superat”, va clamar. I va deixar anar algun retret contra l’ambaixada d’Espanya perquè li hauria agradat sentir un suport més gran: “Sempre han estat molt amables amb mi, però que sàpiga no han fet res pel meu fill”.

De bon humor, va dir que demanaran al seu fill que treballi a la presó com a intermediari: “Algunes vegades li demanaven la seva col·laboració quan s’havia de calmar algun intern”. L’Adrián sempre ha tingut el suport de la família. Mercedes li donava cada setmana 60 euros per a la compra de menjar –“a ell li agrada molt la fruita i a la presó és molt cara–, trucades de telèfon i coses personals”. El pare viu a Vitòria i la mare a Santander. Mercedes no tenia clar ahir on tornarà a arrelar el seu fill per començar una nova etapa.

El jove tenia dret a una reducció extra de la condemnda per bon comportament, que equival a dos dies i mig per cada mes tancat. El fiscal no ha presentat recurs contra el pronunciament del Tribunal de Corts i això ha permès la seva sortida de la Comella. L’Adrián està pendent del recurs absolutori que va presentar el seu advocat. Va ingressar a la presó el 2 d’octubre del 2023 després de ser detingut en intentar creuar la frontera des d’Espanya amb 500 grams de cànnabis terapèutic.