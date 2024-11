Un dia de presó per cada gram de cànnabis terapèutic

Un dia de presó per cada gram de CBD. El Tribunal de Corts va condemnar ahir a quatre anys de presó, divuit mesos dels quals de manera ferma (548 dies), el jove que va ser enxampat el 30 de setembre de l’any passat amb 565 grams de cànnabis medicinal. La sentència, que va caure com una gerra d’aigua freda sobre la família i sobre la defensa del jove, també va incloure set anys d’expulsió del país i una multa de 3.000 euros per un delicte major de narcotràfic.

“La sensació que ens queda a tots amb la sentència dictada és de decepció” Alfons Clavera, Advocat

Dels 18 mesos ferms, el condemnat ja en porta més de 13 tancat de manera preventiva. Per aquest motiu, l’advocat de la defensa, Alfons Clavera, va explicar als mitjans que “avui mateix presentarem una petició de llibertat provisional”, ja que el noi ja hauria complert cinc sisenes parts de la pena i, a més, tindria dret a una reducció extra per bon comportament, que equival a dos dies i mig per cada mes tancat, va explicar el lletrat. En cas de ser acceptada, el jove quedaria lliure els pròxims dies, però dependrà també de la Fiscalia, que demanava 24 mesos de presó i, si recorre contra la sentència, es podria allargar la seva estada a la Comella.

“Si cal, estem disposats a arribar fins al Tribunal de Drets Humans a Estrasburg” Mercedes Chamorro, Mare del noi condemnat

La defensa també presentarà un recurs absolutori. Amb la prova aportada durant el judici, Clavera va considerar demostrat que el producte confiscat no era una substància tòxica, ja que l’estudi va fer palès que el percentatge de THC era del 0,3% i les proves pericials van corroborar que aquesta proporció és insuficient per crear addicció, per tant, el CBD no entraria dins de la definició que el Codi Penal atorga a les drogues. L’altra base sobre la qual se sustentarà el recurs serà l’error de prohibició. Durant la vista, alguns testimonis van declarar que s’havien retirat productes de CBD il·legals d’alguns comerços i, per tant, el noi no tindria motius per pensar que estava fent quelcom il·legal quan va adquirir el producte a Espanya si s’estava venent lliurement al país, va explicar Clavera.

En la mateixa línia, la mare del condemnat, Mercedes Chamorro, va titllar “d’injust” que “fins i tot durant el judici” diversos negocis locals estiguessin venent productes cannàbics similars als que van provocar l’arrest del seu fill, però que quan ho van voler demostrar davant del tribunal “ens intentessin detenir”, va queixar-se.

Sobre l’activitat dels comerços del país, la sentència va recollir que “malgrat l’esforç probatori de la defensa”, no es va comprovar que es vengués flor de cànnabis a cap establiment que va registrar el saig a petició de la família i, per tant, no s’aplicava l’error de prohibició. El que sí que va demostrar la prova va ser la venda d’altres productes de CBD prohibits per la llei com vapejadors.

La sensació general a la sortida de la notificació va ser de “decepció”. Clavera va lamentar que el jove hagi complert gairebé la totalitat de la pena de manera preventiva i la mare va advertir que arribaran “fins a Estrasburg” si no s’accepta l’absolució.

Flors de CBD.