39 allotjaments turístics han sortit ja al mercat de lloguer

Conxita Marsol s'ha mostrat satisfeta avui pel resultat que està tenint ja la llei òmnibus de l'habitatge i el creixement. La ministra d'Habitatge ha recordat que la normativa entrarà en vigor en 15 dies després d'haver sortit publicada avui al BOPA i ha ressaltat que ja hi ha efectes de la llei perquè 39 habitatges ús turístic han deixat de ser-ho per convertir-se en pisos de lloguer que al mercat ordinari. I ha recalcat que també tenen informació d'immobiliàries sobre l'entrada al mercat de pisos buits que fins ara no estaven posats en arrendament.

Marsol ha recordat que tots aquests pisos seran posats en lloguer a preu assequible si els propietaris se'ls cedeixen al Govern, que abonarà el rendiment als titulars dels habitatges. I ha incidit que també es poden posar en lloguer lliurement al preu que els propietaris vulguin.

La ministra ha reiterat que cap família pagarà més del 30% dels ingressos, tot i que el reglament hagi fixat un preu superior perquè el criteri és que "si ingressa menys, paga menys" de la tarifa inicialment marcada. Marsol ha valorat les declaracions de l'economista Gonzalo Bernardos sobre la proposta de convertir la Seu d'Urgell en zona metropolitana d'Andorra i s'ha mostrat totalment en desacord. La titular de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha manifestat que "ni ens plantegem ara ni ens la volem plantejar" aquesta possibilitat i ha remarcat que "estem treballant pel parc públic, perquè hi hagi oferta al país" i perquè tothom que viu a Andorra pugui continuar residint aquí.