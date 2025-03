Oferta de 197 habitatges públics aquest any

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La ministra Conxita Marsol ha actualitzat l'estat del parc públic de lloguer assequible en la compareixença posterior a la reunió del consell de ministres que es concretarà en 467 unitats que ja estatn "en construcció o acabats, però tots pressupostats", ha recalcat. La titular d'Habitatge ha destacat que aquest any hi haurà disponibles 197 pisos del parc públic perquè "hem anat més ràpid del previst" amb la quantitat d'habitatges per l'esforç que s'ha fet des del Govern per prioritzar la solució a aquest problema. I ha especificat que l'any vinent sortiran 141 pisos més que estan en fase de construcció, com els 44 de la Borda Nova, o de reforma, com els 23 d'un dels edificis de la carretera del coll d'Ordino.

El 2027 es completarà l'oferta amb 129 pisos entre els quals s'inclouen 30 d'un bloc de la Massana, a la zona de Costes de Giberga. Marsol ha explicat que és un edifici que es construirà en un terreny del comú massanenc, amb el qual es firmarà el conveni properament. I ha avançat que el projecte es tirarà endavant gràcies a la iniciativa publicoprivada perquè hi ha "bona voluntat de les empreses i de la banca".

La ministra ha assenyalat que l'oferta pública més recent és la dels 14 pisos del bloc de Roureda de Sansa de la capital perquè el gabinet ha aprovat avui el conveni de cessió amb l'Institut de l'Habitatge que permetrà fer l'oferta per als aspirants a final d'abril. I ha recordat que ja hi ha quatre famílies als pisos de Verge de Canòlich de Sant Julià; 27 habitatges adjudicats a l'edifici Tobira d'Andorra la Vella on s'entrarà a viure el mes vinent; i 23 en convocatòria oberta de Canillo, amb només un parell concedits.

La planificació del Govern per oferir a preu assequible aquest exercici es completa amb 20 habitatges al carrer René Baluard d'Encamp que estaran acabats de rehabilitar a finals d'abril; 70 dels blocs de Ribasol d'Arinsal que es preveu enllestir al setembre del 2025; 14 de l'antic hotel Font del Ferro de Sant Julià es finalitzaran per a l'octubre; i 25 d'un dels dos immobles de la carretera del coll d'Ordino, on les obres es tancaran al desembre.