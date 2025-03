Els Coprínceps avalen ‘l’òmnibus’

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els Coprínceps no veuen que hi hagi “cap problema” referent a la inconstitucionalitat de la llei òmnibus. Ho va explicar la ministra d’Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en declaracions posteriors al Consell Econòmic i Social (CES) celebrat ahir. Tot i les mesures que van arrossegar més cua, com la de la cessió de pisos buits i que Andorra Endavant va titllar d’inconstitucional, Marsol va afirmar que la llei és “molt garantista” i que s’han pres totes les salvaguardes per garantir la constitucionalitat, com ara amb la mesura de retornar els immobles als propietaris al cap de sis mesos si no es lloguen. La ministra va detallar que “els Coprínceps veuen que no hi ha problema” i s’espera que en les pròximes setmanes ratifiquin el text amb la seva signatura.