Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Convertir la Seu d'Urgell en l'àrea metropolitana d'Andorra. Aquesta és una de les propostes que ha suggerit l'economista Gonzalo Bernardos a la conferència 'Noves idees sobre polítiques d'habitatge' organitzada per l'Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI). Per Bernardos la capital de l'Alt Urgell disposa de molts terrenys edificables que el Principat no té. Per això, cal "comprar terrenys a la Seu d'Urgell i començar a construir perquè la Seu d'Urgell formi part de la seva àrea metropolitana", ha esmentat l'economista.

"Si el problema és que una part de la població marxi a la Seu d'Urgell, beneït problema", ha declarat Bernardos durant la ponència. De fet, el conferenciant ha defensat que una persona pel fet d'haver nascut en un lloc, no li garanteix poder viure en aquest indret, sinó que és "el que estipula el contracte". En aquesta línia, Bernardos ha proposat que caldria implementar un transport relativament ràpid, com per exemple un cremallera amb la finalitat d'unir "la Seu d'Urgell amb les principals localitats", ha assegurat l'expert en economia, que ha afegit: "Els comptes surten perfectament perquè l'administració compra els terrenys, els promou i després al vent a un fons i l'administració l'únic que fa és regular".

Un altre motiu pel qual Bernardos ha plantejat l'opció de fer de la Seu d'Urgell una àrea metropolitana és perquè considera que en el Principat "és impossible que la classe mitjana i baixa pugui tenir un habitatge barat", ha remarcat. Ho ha atribuït en part perquè l'escassa oferta acaba generant una pujada en els preus del mercat de l'habitatge.

"Jo no faria cap habitatge de protecció oficial de lloguer a Andorra la Vella ni en llocs ben ubicats del país. Qui vulgui comprar i menjar cada dia un menú de 30 euros que se'l pagui, això es trasllada a l'habitatge en les zones centrals del país", ha asseverat Bernardos. I ho ha exemplificat amb la capital catalana. "Que la gent no pugui a viure a Barcelona no em preocupa, estaria preocupat si no pogués viure a l'àrea metropolitana", ha mencionat.

Bernardos també ha comentat que el Govern la política que ha de fomentar "és que tothom pugui ser propietari". En aquest sentit, ha manifestat que l'administració s'ha de centrar a regular adequadament el mercat de l'habitatge per tal que el "propietari se senti còmode i pugui invertir". D'aquesta manera l'oferta de pisos pot incrementar i així els preus de l'habitatge no es disparen. "Els propietaris no són el problema, són la solució", ha articulat. També ha carregat contra els contractes indefinits perquè "sempre acaben malament".

Tanmateix, ha criticat les mesures per convertir els pisos turístics propers a les pistes d'esquí en habitatges de lloguer. "Aquests apartaments generen economia", ha argumentat Bernardos. També ho ha justificat dient que aquests espais amb llicència turística no estan situats a prop de zones de treball laboral i a la gent no els interessa. Alhora, ha defensat que "en les democràcies liberals respectar la propietat privada i donar seguretat als que inverteixen és essencial". A Bernardos tampoc el convencen les pròrrogues dels lloguers, ja que considera que "són un error".

Per concloure la conferència, ha instat a fer una bona planificació de cap a on es vol dirigir el país, quants habitatges es necessiten, fer plans de les zones verdes i quantificar quanta gent pot viure en el territori. I és que Bernardos considera que l'estat acabarà patint una situació semblant a la de Mallorca. "Hi ha molts estrangers i els preus són estratosfèrics. Això us arribarà i us arribarà molt més perquè sou un veritable xollo per viure i tributar, cada vegada veureu més despatxos especialitzats en portar-vos gent amb pasta", ha justificat el ponent, que ha agregat: "L'únic que podeu fer és canviar l'IRPF". Per això ha tornat a justificar la necessitat de crear una àrea metropolitana a la Seu d'Urgell.