Govern rebaixa els ingressos mínims i els anys de residència per als pisos de lloguer assequible

Un total de 302 sol·licituds de les 543 registrades per optar a un pis del parc públic de lloguer assequible han estat considerades desfavorables. Aquesta xifra de persones que no complien les condicions fixades ha portat el Govern a modificar els criteris per donar cabuda a més candidats, segons ha explicat la ministra d'Habitatge. Conxita Marsol ha anunciat que el consell de ministres ha aprovat avui la flexibilització dels requisits en quan als anys de residència, als ingressos mínims i per a les persones grans, el que estima que comportarà que un centenar d'inscrits al registre siguin ara considerats favorables per accedir a l'oferta pública.

Marsol ha exposat que 116 aspirants s'han quedat fora per no complir amb la condició d'ingressos i ara es fixa en els 1.447 euros bruts del salari mínim mensual la remuneració per optar a viure en un habitatge de lloguer assequible. La ministra ha indicat que la baixada és d'un 90 euros respecte a la xifra fixada fins ara. El criteri de residència havia portat a 60 persones a ser declarades desfavorables perquè es demanava que els dos majors d'edat candidats portessin més de 5 anys al país, i ara només caldrà que sigui un d'ells el que compleixi aquest termini com a resident.

La tercera modificació del reglament d'accés al parc públic s'ha fer per donar resposta als majors de 65 anys. Conxita Marsol ha detallat que 39 persones no han pogut entrar al registre i ara es fixa el criteri d'haver cotitzat 180 mensualitats al Principat, que correspon a 15 anys, o estar percebent una pensió de jubilació o de viduïtat de la CASS perquè aquests candidats tinguin cabuda en les condicions exigides.

105 inscrits per viure a un habitatge públic

La titular d'Habitatge ha especificat que de les 543 inscripcions per tenir un pis públic de lloguer assequible n'hi ha 105 declarades favorables, de les quals 45 són joves, 5 majors de 65 anys, 35 famílies monoparentals i 20 d'altres tipologies. Marsol ha destacat que tots aquests candidats no han presentat sol·licituds per viure en els habitatges que ja s'han ofertat i ha recalcat que el reglament ja preveu que se'ls notificarà que els hi corresponen les unitats que estan buides. I en concret s'ha referit a l'edifici de Sant Joan de Caselles de Canillo, on hi ha 23 pisos i només s'hi han presentat 2 persones per ocupar-los.

La ministra ha augurat que la xifra de sol·licituds de pisos públics anirà en augment perquè ha recordat que més del 80% de la població està protegida ara per la pròrroga del contractes de lloguer fins al 2027.