El Maria Moliner i el Sant Ermengol tindran una classe més de batxillerat per la falta de places

La falta de places per estudiar batxillerat al sistema espanyol quedarà solucionada en les properes setmanes. El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha anunciat que el ministeri d'Educació espanyol validarà les properes setmanes les necessitats expressades des de la conselleria d'Educació de l'ambaixada d'Espanya a Andorra i ha explicat que la demanda plantejada era "una línia més a l'Institut Maria Moliner i una classe més al col·legi Sant Ermengol per estudiar batxillerat artístic". La resolució del govern veí arribarà durant el mes de juny i es dona resposta al neguit de les famílies que no havien pogut matricular els fills per continuar l'ensenyament en el sistema espanyol, especialment al centre confessional del Sant Ermengol que havia rebut 146 sol·licituds i en disposa de 105 places.

Casal ha recordat que l'ampliació de les places del sistema espanyol és una situació interna del ministeri veí però ha destacat que el Govern està en contacte amb la conselleria espanyola per la problemàtica que es va plantejar fa unes setmanes.