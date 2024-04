Problemes al sistema confessional per falta de places a batxillerat

Una promoció especialment nombrosa d’alumnes de 4t d’ESO ha generat un problema a l’accés al batxillerat de l’escola confessional. Dels tres centres congregacionals, únicament el Sant Ermengol ofereix batxillerat. Són tres línies (classes) que sumen 105 places, i a hores d’ara hi ha 146 sol·licituds de preinscripció. Els alumnes del centre hi tenen garantit l’accés, però el problema rau en els que provenen del Janer i la Sagrada Família. La limitació de places ja ha generat un notable neguit entre les famílies, perquè l’altra sortida natural, que seria cursar el batxillerat a l’altre centre que segueix el sistema educatiu espanyol, el Maria Moliner, també s’ha complicat per una compartida falta de places.

La directora del col·legi Sant Ermengol, Maria Josep Pascual, va explicar ahir que s’han acceptat 100 sol·licituds i que les cinc places restants es mantenen en espera per eventuals repeticions de curs. Pasqual va argumentar que, conscients de la gran demanda d’aquest curs, han avançat el procés de preinscripció perquè les famílies tinguessin l’opció de cercar altres opcions. En qualsevol cas, entenen “el neguit de les famílies que no han pogut optar al nostre col·legi” i estan “oberts a qualsevol solució que ens indiquin estaments superiors”. Ja s’ha informat els sol·licitants acceptats de l’admissió i també del fet que tenen fins al 10 de maig per formalitzar la inscripció. L’alta demanda ha obligat a fer un filtratge, i la mitjana de notes n’és un criteri “per tal que fos el més objectiu possible”, va argumentar Pascual.

La falta de planificació és una de les queixes de les famílies. La directora del Sant Ermengol va opinar que “la gran promoció de 4t d’ESO, amb possibles preinscripcions duplicades i l’expectativa d’acceptació en altres estudis postobligatoris –com ara cicles formatius–, han complicat la previsió exacta de demanda”. Amb tot, es va mostrar convençuda que “la Consejería de Educación gestionarà aquesta situació de la millor manera possible per tal d’ajudar els estudiants que continuïn els estudis postobligatoris dins del sistema educatiu espanyol”. Un canvi de sistema no és evident ni fàcil en un cicle fonamental per cursar estudis superiors.

El Sant Ermengol resta a l’espera, a més, de poder oferir la branca de batxillerat artístic, que els ha de validar el ministeri d’Educació espanyol.