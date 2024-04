Clam de pares de la Sagrada Família per una solució

El risc que els fills es quedin sense plaça a primer de batxillerat ha mobilitzat amb les primeres accions un grup de pares de l’escola Sagrada Família, que han fet arribar escrits a la direcció de l’escola Sant Ermengol –on creien que els seus fills podrien cursar els estudis el curs que ve–, però també a la conselleria d’educació espanyola, al Bisbat d’Urgell i al ministeri d’Educació. Reclamen al Sant Ermengol “una solució ràpida i justa” i, a les administracions i el Bisbat, assumir “la seva responsabilitat i garantir la continuïtat educativa” dels seus fills.

Les famílies afectades asseguren que si no van inscriure els fills en més d’un centre és perquè en una sessió informativa el Sant Ermengol els va instar a no fer “dobles preinscripcions a altres centres per evitar complicar la gestió”, de manera que els garantien l’accés al seu centre. Com que no rebien la confirmació de plaça, els afectats van contactar amb el Sant Ermengol i llavors se’ls va informar que “quedaven en llista d’espera, atès que aquest any han tingut un nombre d’inscripcions molt elevat i en última instància han decidit fer una tria per nota de tall”, es descriu a la carta. Denuncien que per seguir la recomanació de no fer més d’una inscripció s’han trobat que tampoc poden matricular els fills al Maria Moliner o en altres sistemes educatius.