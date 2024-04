Espanya garanteix les places de batxillerat

Espanya va transmetre un missatge de tranquil·litat als pares dels alumnes dels col·legis confessionals, en paraules de la consellera d’Educació de l’ambaixada, María Dolores López, que va assegurar ahir que s’està treballant per garantir les places de batxillerat el curs que ve, “si bé ara mateix no estem en condicions de posar sobre la taula solucions concretes perquè no estan tancades”.

La responsable d’Educació de l’ambaixada espanyola va aclarir que la problemàtica s’està treballant amb el govern de Madrid i que hi ha contactes amb el ministeri d’Educació andorrà, i va precisar que ara mateix és precipitat donar xifres perquè aquestes molt probablement variaran amb relació a les preinscripcions actuals. El conflicte rau en el fet que el col·legi Sant Ermengol no disposa de places suficients per cobrir la demanda que arriba de la Sagrada Família i del Janer. També l’institut de la Margineda –María Moliner– les té totes cobertes i a més el desig dels pares és obtenir plaça al Sant Ermengol per mantenir la línia educativa religiosa.

“Les xifres són provisionals i és precipitat fer suposicions sobre alumnes sense plaça”

M. Dolores López, Consellera d’Educació ambaixada





López va ser clara pel que fa a les xifres i va considerar precipitat fer càlculs: “És massa aviat. S’ha de tenir en compte que hi haurà repetidors de batxillerat, altres no aconseguiran el títol per fer el salt, potser alguns estudiants optaran per la formació professional o canviaran de centre.”

“Som conscients de la situació”, va subratllar. I va remarcar que “fa temps que hi estem treballant” perquè aquesta mancança estava prevista per “l’elevada demografia, tenim una alta demanda de segon d’ESO a primer de batxillerat i, en canvi, és baixa en el segon cicle infantil”.

“Fa temps que hi estem treballant perquè érem conscients de l’increment de la demanda”

M. Dolores López, Consellera d’Educació



La responsable de l’ambaixada espanyola va deixar constància que ara s’ha fet “una adjudicació provisional que amb tota seguretat tindrà modificacions d’aquí a l’11 de juliol –quan acaba el període de matriculació–, en les matriculacions”.

Tanmateix, López va donar per fet que “tothom tindrà plaça”. El 30 de juny finalitza el curs i les dades ja seran més definitives, i la previsió és donar una resposta als pares no més tard de final del mes que ve. La consellera va admetre que la nota de tall és una fórmula habitual en molts països, encara que va assegurar “que estem treballant perquè ningú es quedi sense plaça i tenim marge per trobar alternatives”.

Les escoles confessionals són subvencionades per Andorra, però la gestió és responsabilitat dels centres. Una de les solucions més plausibles és obrir una nova línia –ampliar les places– per donar cabuda a tothom, una decisió que depèn exclusivament de Madrid. El que és segur és que el Sant Ermengol no podrà estrenar el curs vinent la línia de batxillerat artístic.

La intervenció del ministeri que encapçala Ladislau Baró en aquest afer és nul·la, encara que no està absolutament descartat que com a darrera opció el sistema andorrà pugui donar cabuda a alguns d’aquests estudiants, una opció que no seria la idònia pel canvi brusc que representa a nivell de pla d’estudis i perquè es deixarien les escoles religioses.