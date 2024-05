La solució per al batxillerat està en marxa, però no té data

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La conselleria d’Educació espanyola treballa per solucionar la crisi derivada de la falta de places al batxillerat per absorbir tota la demanda d’escolars de quart d’ESO, però no posa cap data, malgrat que inicialment s’havia apuntat que a mitjan maig els que han quedat fora de les preinscripcions tindrien una resposta. La consellera, Dolores López, va afirmar ahir que aquest calendari no havia sortit de l’organisme que gestiona el sistema educatiu públic espanyol a Andorra i que lidera, sinó “d’algun centre”, però que s’està treballant intensament per donar tranquil·litat a les famílies. “Estem buscant una solució, el que ens agradaria és que tot l’alumnat seguís estudis al sistema espanyol”, va reiterar la consellera interpel·lada per la possibilitat que es puguin trobar altres sortides, com ara derivar alguns estudiants a l’Escola andorrana.