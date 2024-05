Illa guanya en vots i Puigdemont pot superar-lo en escons en l’últim sondeig electoral del 12-M

A poques hores que obrin els col·legis electorals per triar el nou parlament de Catalunya, l’últim sondeig preelectoral de l’Institut Feedback confirma un empat tècnic entre Salvador Illa i Carles Puigdemont en les eleccions del 12-M. El candidat del PSC seria primer amb 36-39 escons i un 25,91% dels vots, mentre que el de Junts+ Puigdemont per Catalunya quedaria segon en nombre de sufragis, amb un 23,16%, però podria superar el socialista en escons, amb una forquilla de 34-38. ERC seria tercera força, amb 22-24, tot i que registra una lleugera millora d’expectatives respecte el sondeig de divendres.

El sondeig de Feedback és un tracking de 800 entrevistes, 200 de les quals s’han anat renovant diàriament fins aquest dissabte, jornada de reflexió en la vigília de les eleccions catalanes. Els resultats de la cinquena i última entrega del tracking s’han obtingut a partir de l’última mostra, recollida aquest mateix dissabte. El cinquè sondeig revalida un increment notable de la participació, que se situaria en el 64,9%. La previsió d’indecisos és del 32,0%.

El duel electoral que vénen protagonizant el PSC i Junts arriba al clímax en aquest últim sondeig. La diferència entre Illa i Puigdemont és de 2,75 punts a favor del candidat socialista a la Generalitat, però el president a l’exili, i per primera vegada en la sèrie de trackings de Feedback, podria superar Illa en diputats. El PSC, que el 2021 va obtenir 33 escons -va ser primera força- n’obtindria ara 36-39 i un 25,91% dels vots. Junts, que té actualment 32 escons -va ser tercera als comicis del 2021- obtindria ara 34-38 i un 23,16% dels vots. Val a dir que, en relació amb el sondeig de divendres, tant socialistes com juntaires han retrocedit: el PSC obtenia fa 24 hores una forquilla de 38-40 diputats i un 26,63% dels vots i Junts 35-38 i un 23,49%.

Lleuger avenç d’ERC en el tercer lloc

Esquerra Republicana de Catalunya, liderada per Pere Aragonès, l’actual president de la Generalitat, seria tercera força amb 22-24 escons, una davallada electoral en tota regla, si bé, podria tenir la clau de la futura majoria del govern català a l’hora de pactar. Aixó sí, el partit d’Oriol Junqueras ha millorat lleugerament en percentatge respecte del sondeig anterior, en passar del 15,33% dels vots a un 15,42%.

El duel entre l’extrema dreta i la dreta espanyolista de VOX i el PP es resoldria a favor dels primers, liderats per Ignacio Garriga. En aquest últim sondeig. consoliden una atribució d’escons de 12 llocs, 1 més que els 11 obtinguts a les eleccions del 2021 i un 9,31% de vot. Els d’Alejandro Fernández creixerien de manera espectacular, en passar de 3 a 11-12 escons -van ser els cuers del repartiment electoral en el 2021- i un 8,97%, però no aconseguirien fer el sorpasso als ultres.

La CUP millora expectatives

A la banda esquerra de l’arc ideològic, milloren expectatives els anticapitalistes de la CUP, que, tot i la previsió de descens -parteixen dels 9 escons assolits als anteriors comicis al parlament català- aconseguirien de 6 a 7 i un 5,06% dels vots. En canvi, els Comuns Sumar de Jéssica Albiach continuen estancats en 4-5 diputats en relació amb l’anterior sondeig i un 4,71% de vot, un mal resultat si els confirmen les urnes, que el 2021 els van donar 8 seients a la cambra catalana.

Aliança Catalana (AC), formació islamòfoba de nou encuny, consolida 3-6 diputats al sondeig i incrementa fins a un 4% l’expectativa de vot. La llista independentista Alhora, que també s’estrena a la cursa electoral, no aconseguiria ser present al nou parlament català: colliria un 0,91% dels vots, unes dècimes més que al sondeig de divendres. Els espanyolistes de C’s, que van obtenir 6 representants el 2021, quedarien també fora de la cambra català, amb un 0,89% dels vots.

Formació de majories del govern català

La formació de majories del govern català, com és tradició en l’escenari polític català, queda en l’aire. Puigdemont podria aspirar a renovar l’aliança independentista entre Junts, ERC i la CUP, que reuniria entre 62 i 69 escons, una suma per primera vegada als sondejos de Feedback superior al d’una majoria d’esquerres. Per la seva banda, Salvador Illa, el candidat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, podria aspirar a reeditar un pacte tripartit entre el PSC, ERC i els Comuns, que sumaria entre 62 i 68 diputats. La majoria asboluta si situa en 68 escons, d’un total de 135. El sondeig confirma ERC com a partit determinant per conformar majories en el ball dels pactes.

Repartiment d'escons per la demarcació de Barcelona segons el sondeig

Barcelona

Per circumscripcions, el PSC es confirma com a primera força al seu feu històric de Barcelona i a Tarragona -on el 2021 va guanyar ERC- i Junts a Girona i Lleida, on tradicionalment ha detentat l’hegemonia.

A Barcelona, el PSC recula una mica: de 25-26 en el sondeig de divendres a 24-25 diputats. Junts també perd percentatge de vot estimat però aguanta els escons atribuïts: 19-20. ERC millora respecte del sondeig de divendres: de 13 a 13-14. La resta d’escons a repartir quedarien així: Vox, 8; PP, 8; Comuns i CUP, 4 i AC, 3. L’últim escó a assignar, el 85è, aniria al sarró del PP. Però pot saltar a la bossa del PSC, Junts o ERC.

Repartiment d'escons per la demarcació de Tarragona segons el sondeig

Tarragona

El PSC guanyaria, amb 5 escons; Junts eria segona força amb 4-5 -perd un escó respecte del sondeig de divendres- i ERC faria 3-4. En el compte de Vox n’hi hauria 2 i en el del PP, 1-2. Entre 0 i 1 es quedarien la CUP, els Comuns i AC. L’escó 18è i últim de la demarcació sud del Principat se l’emportaria el PSC. No osbtant això, hi opten també juntaires, populars, republicans, islamòfobs i comuns.

Repartiment d'escons per la demarcació de Girona segons el sondeig

Girona

A la demarcació nord, Junts continua al capdavant amb 6-7 escons, si bé perd percentatge en el final del final de la cursa. Segueix el PSC, amb 4-5 i també menys gas; i ERC, amb 3 i una lleu millora en percentatge de vot. VOX, PP i CUP assolirien 1 escó cada llista. AC té una forquilla de 0-1 a la circumscripció de la seva lideressa, Sílvia Orriols. L’últim diputat en joc per Girona, el 17è, correspondria a ERC. El pretenen, també, Junts, PSC i AC.

Repartiment d'escons per la demarcació de Lleida segons el sondeig

Lleida

La circumscripció de Ponent mantindria Junts com a primera força amb 5-6 escons -i menys percentatge que divendres-. Segona força seria el PSC, amb 3-4 i, tercera, ERC, amb 3. VOX s’apuntaria 1 escó, igual com el PP. Entre 0-1 se situen les expectatives de la CUP i AC en el sondeig. El darrer escó, el 15è, li tocaria a ERC. Però també tenen números per aconseguir-lo la CUP, el PSC, Junts i AC. Per aquest ordre.

Aquest diumenge, parlaran les urnes.

Repartiment de l'últim escó segons el sondeig

Fitxa tècnica Àmbit: Catalunya.

Univers: població a partir dels 18 anys i amb dret a vot en les eleccions al parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024.

Mètode: enquesta telefònica en forma de tracking, amb combinació de telèfons fixes i mòbils.

Tècnica de mostreig: estratificat de forma aleatòria i proporcional segons quotes per estructura d'edat i gènere i selecció d'unitats mostrals de poblacions i seccions censals segons l'històric del seu comportament electoral.

Mostra: 200 enquestes diàries, fins completar 800 enquestes, a partir d’aquest moment el tracking cada dia anul·la les primeres 200 i se substitueixen per les 200 del darrer dia.

Condicions estadístiques: amb un nivell de confiança del 95,5% (K=2) i el supòsit de màxima indeterminació on p=q=50/50, amb un marge d’error total és del +3,54%.

Data treball de camp: des de dimarts 7 de maig fins dissabte 11 de maig de 2024.





