Carles Puigdemont frega l’empat amb Salvador Illa a 24 hores del tancament de la campanya electoral a Catalunya

Les espases es mantenen en alt quan falten 24 hores per al tancament de la campanya del 12-M. La tercera entrega del tracking preelectoral encarregat a l’Institut Feedback sobre les eleccions a al parlament de Catalunya d’aquest diumenge dibuixa gairebé un empat en escons entre el PSC de Salvador Illa i Junts+Puigdemont per Catalunya, la candidatura del president a l’exili, Carles Puigdemont. Si bé el sondeig atribueix als socialistes una forquilla d’entre 39-41 escons i als juntaires, 35-38. ERC es desplomaria, amb 22-25 escons.

El sondeig de Feedback és un tracking de 800 entrevistes, 200 de les quals es renovaran diàriament fins el proper dissabte, jornada de reflexió en la vigília de les eleccions catalanes. Els resultats de la tercera entrega del tracking s’han obtingut aquest mateix dijous. El tercer sondeig detecta un increment notable de la participació respecte del segon, del 60,7% a un 64,4%. La previsió d’indecisos és del 30,8% a tres dies de la cita amb les urnes.

La pugna entre el PSC i Junts s’estreta més i més a mesura que s’apropa el final de la campanya. En el tracking d’aquest dijous, el PSC, que als comicis del 2021 va ser primera força amb 33 diputats, obté una projecció de 39-41 escons, 1 menys que al sondeig de dimecres i un 27,33% dels vots. Junts, que a les anteriors eleccions va ser tercera força amb 32 escons, ara obtindria entre 35-38 i un 22,94%, és a dir, un menys que els socialistes en el millor escenari del pronòstic. Val a dir que la distància en percentatge de vot entre les dues forces també s’ha reduït: si al sondeig anterior era de 4,47 punts a favor dels socialistes, en el d’aquest dijous és de 4,39.

En el tercer lloc de la taula, ERC, encapçalada per l’actual president, Pere Aragonès, i que va ser segona força el 2021 empatada amb escons amb el PSC, amb 32, es desplomaria ara fins a 22-25 i un 15,64%. Els republicans retrocedeixen en relació amb l’anterior sondeig, que els atorgava una forquilla de 23-26 diputats, i, per tant, se situen encara a més distància per darrera de Junts, amb qui es disputen l’hegemonia de l’espai independentista.

Empat a diputats PP-VOX

El tercer sondeig de Feedback pronostica un empat a diputats (11-12) entre el PP d’Alejandro Fernández i el seu rival d’extrema dreta VOX, amb Ignacio Garriga com a cap de cartell. Els populars quadriplicarien els seus 3 escons del 2021 mentre que VOX es quedaria igual o sumaria 1 més. En tot cas, el PP s’imposaria en el duel per només 10 dècimes de percentatge de vot sobre VOX: 8,60%-8,50%. Es confirma d’aquesta manera que els populars han anat perdent gas durant la campanya.

A l’esquerra del futur hemicicle del parlament català se situen els Comuns Sumar de Jéssica Albiach, que baixarien dels 8 diputats actuals a 4-6 i un 5,16% de les paperetes, si bé s’apunten una lleu millora en relació amb el sondeig anterior. També els anticapitalistes de la CUP, amb Laia Estrada com a cap de cartell, veurien reduïda gairebé a la meitat la seva representació al parlament català en passar de 9 a 4-6 diputats, amb un 4,21% dels vots.

Aliança Catalana avança

La formacióm islamòfoba Aliança Catalana, que lidera l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, consolida les seves opcions d’irrompre amb força al nou parlament de Catalunya. Manté una forquilla d’atribució d’escons de 3-6 i un 3,87% dels vots, és a dir, un 0,26% més que al sondeig anterior. En canvi, no aconseguirien els espanyolistes de Ciutadans (C’s), que perdrien els 6 obtinguts el 2021 amb un 0,98% dels vots i els independentistes d’Alhora, de Jordi Graupera i Clara Ponsatí, amb un 0,94%.

Pactes postelectorals

Quant a les possibles aliances electorals, necessàries en tot cas per formar el proper govern català d’acord amb els resultats del sondeig, el socialista Illa podria aspirar a liderar un acord tripartit del PSC amb ERC i els Comuns que sumaria entre 65 i 72 diputats al parlament català. La majoria absoluta és de 68 escons d’un total de 135. Més lluny d’assolir-la quedarien els independentistes. Puigdemont podria aspirar a reeditar una aliança Junts-ERC-CUP que aplegaria entre 61 i 69 diputats.

Repartiment d'escons a la demarcació de Barcelona segons el sondeig

Barcelona

El PSC guanyaria a Barcelona i Tarragona i Junts es mantindria al capdavant de les circumscripcions de Girona i Lleida. A Barcelona, els socialistes obtindrien 26 escons -perden un diputat en relació amb el sondeig de dimecres-, mentre que Junts manté la forquilla de 19-20. ERC continua baixant: de 14-15 a 13-14. 8 escons serien per al PP i 7-8 per a VOX. Els Comuns obtindrien 4-5, la CUP 3 i AC 3. L’últim escó en joc, el 85è, se l’enduria el PSC. També se’l disputen els Comuns, ERC, VOX i Junts.

Repartiment dels escons a la demarcació de Tarragona segons el sondeig

Tarragona

El PSC desplaçaria ERC com a primera fora a la circumscripció de Tarragona amb 5-6 escons. Junts aconseguiria 5 i els republicans, en retrocés, 3-4. VOX obtindrias 2 i el PP 1-2. Comuns, CUP i AC oscil·len entre 0 i 1. El darrer escó en joc a la demarcació, el 18è , correspondria a Junts, si bé se’l disputen amb els Comuns, el PP, el PSC, ERC, la CUP i AC.

Repartiment dels escons a la demarcació de Girona segons el sondeig

Girona

Junts es manté al capdavant amb 6-7 escons a la demarcació de Girona, seguida del PSC amb 4-5 i ERC amb 3, tot i que les tres formacions perden percentatge de vot en relació amb el sondeig de dimecres. Les llistes de VOX, PP i CUP assolirien un diputat cada una, mentre que AC oscil·laria entre 0-1. La CUP guanyaria el darrer diputat a repartir, el 17è, en pugna amb Junts, el PSC i AC.

Repartició dels escons a la demarcació de Lleida segons el sondeig

Lleida

A la demarcació de Ponent, els juntaires conservarien el primer lloc amb 5-6 parlamentaris, seguits del PSC, amb 4 i ERC, amb 3-4. El PP i VOX ontindrien 1, mentre que els anticapitalistes de la CUP i AC oscil·len entre 0 i 1. L’últim escó en disputa, el 15è, se l’adjudicarien els socialistes, tot i que també aspiren a emportar-se’l els juntaires, els republicans, els cupaires i els islamòfobs.

Repartiment de l'últim escó segons el sondeig