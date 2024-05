La pugna entre Salvador Illa i Carles Puigdemont s’estreny a 5 dies de les eleccions a Catalunya

Duel de màxima intensitat en les eleccions a Catalunya d’aquest diumenge. El candidat dels socialistes del PSC, Salvador Illa, i el líder dels independentistes de Junts per Catalunya i president a l’exili, Carles Puigdemont, mantenen el duel per la victòria al capdavant de la cursa electoral. Aquesta és la conclusió del sondeig preelectoral encarregat a l’Institut Feedback, el primer dels cinc que es publicaran des d’aquest dimarts i fins el proper dissabte. Així, el PSC guanyaria les eleccions del 12-M amb 39 dels 135 escons del nou parlament català, mentre que la candidatura de Junts + Puigdemont per Catalunya seria segona amb 33-35, només a quatre per sota dels socialistes en el millor escenari.

El sondeig de Feedback és un tracking de 800 entrevistes, 200 de les quals es renovaran diàriament fins dissabte, jornada de reflexió en la vigília de les eleccions. Els resultats de la primera entrega del tracking s’han obtingut aquest mateix dimarts. L’enquesta preveu una participació electoral del 56,8% d’un cens de 5.624.067 possibles electors. La previsió d’indecisos és del 31,7%, la qual cosa revela que la recta final de la campanya serà decisiva.

Repartiment d'escons a les eleccions anteriorsredactor

D’acord amb el sondeig de Feedback, el PSC s’imposaria com a primera força amb 39 escons i un 27,09%, 6 més que els que té ara al parlament català. Junts+ Puigdemont per Catalunya, liderada pel president a l’exili, obtindria 33-35, és a dir, entre 1 i 3 més que a les eleccions del 2021, i un 21,34% dels vots.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), liderada per l’actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, patiria un important retrocés a les urnes i quedaria en tercer lloc, amb 24-28 diputats i un 17,61%. Amb 33 diputats, els republicans van ser segons a les eleccions de fa tres anys, per davant de Junts i empatats a escons amb els socialistes.

Els conservadors del Partit Popular, liderats per Alejandro Fernández, i l’extrema dreta de Vox, amb Ignacio Garriga al capdavant, mantenen també la segona batalla per l’hegemonia en la banda més dretana del futur parlament català. Així, el PP puja de 3 a 12-13 escons, amb un 9,42% dels vots, mentre que Vox li trepitja els talons amb 11-12 escons -ara en té 11- amb un 8,72%. Els conservadors es beneficiarien de la desaparició de Ciutadans (C’s), encapçalats per Carlos Carrizosa, que perdrien els 6 escons que tenia i només colliria un 0,45% dels vots.

En la banda esquerra de la Cambra, els Comuns Sumar de Jéssica Albiach farien entre 6 i 9 diputats i un 6,07% dels vots, entre 2 o 1 més que el 2021 (8). Els anticapitalistes de la CUP, per la seva banda, recularien: dels 9 diputats actuals als 4-6 i un 3,99% dels vots.

La formació islamòfoba Aliança Catalana (AC) de l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, podria entrar al Parlament amb 0-3 escons i un 2,79% dels sufragis. En canvi, no aconseguiria cap representant la llista independentista Alhora, amb un 0,69%.

Aliances postelectorals

La formació del nou Govern de Catalunya tornaria a dependre de les aliances postelectorals. El Parlament té 135 diputats i la majoria absoluta se situa en 68. Amb els resultats de Feedback, el socialista Illa necessitaria un acord d’esquerres amb ERC i Comuns Sumar, que aplegaria entre 69 i 76 escons. Pel que fa a Puigdemont, els independentistes de Junts, ERC i la CUP sumarien entre 61 i 69 escons, per la qual cosa, podrien perdre la majoria absoluta que tenen ara al parlament català si bé encara tenen possibilitats de reeditar-la.

Repartiment d'escons per la demarcació de Barcelona

Barcelona

Pel que fa a la distribució d’escons a cada una de les quatre demarcacions catalanes, el PSC seria primera a les de Barcelona i Tarragona, mentre que Junts+ Puigdemont per Catalunya revalidaria la victòria a les de Girona i Lleida.

A Barcelona, el PSE guanyaria, amb 26 escons; Junts seria segona força amb 18 i ERC quedaria tercera amb 15-16. La quarta posició seria per al PP, amb 8-9, seguit de prop per Vox, que obtindria 7-8 escons. Els Comuns Sumar, amb 5-6 i la CUP, amb 3, tancarien el repartiment de diputats. Segons el sondeig de Feedback, l’últim dels 85 escons en disputa en la circumscripció més poblada del país correspon al PSC, però aspiren a aconseguir-lo també VOX, el PP, els Comuns Sumar i ERC.

Repartiment d'escons per la demarcació de Tarragona

Tarragona

A la demarcació del sud, el PSC desplaçaria ERC com a primera força amb 5 escons; Junts podria empatar a diputats amb els socialistes, amb 4-5, i ERC es quedaria amb 3-4. Vox i el PP aconsegurien 2 cadascú, mentre que Comuns Sumar n’obtindria 1. La CUP i AC aspiren a obtenir representació amb sengles forquilles de 0-1 diputats. L’últim dels 18 escons per Tarragona el guanyaria el PP, si bé, se’l disputaria amb ERC, Junts, la CUP i AC.

Repartiment d'escons per la demarcació de Girona

Girona

Junts tornaria a guanyar a la demarcació, amb 6 escons, mentre que el PSC seria segona força, amb 4 i ERC quedaria tercera, amb 3-4. La resta dels diputats se’ls distribuirien Vox (1), PP (1), CUP (1), Comuns Sumar (0-1) i AC (0-1). El 17è i darrer diputat per Girona se l’adjudicaria Junts, si bé lluitarien per assolir-lo els Comuns Sumar, ERC i AC.

Repartiment d'escons per la demarcació de Lleida

Lleida

A la demarcació de Ponent, Junts confirmaria la primera posició, amb 5-6 escons. Seria segona força el PSC, amb 4, i ERC quedaria en tercer lloc amb 3-4. El PP obtindria 1 igual que Vox. El sondeig de Feedback atorga una forquilla d’entre 0 i 1 escons als Comuns Sumar, la CUP i AC. El quinzè i últim diputat per Lleida l’assoliria el PSC, tot i que també se’l disputarien ERC, Junts, la CUP, Comuns Sumar i AC.