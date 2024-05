Carles Puigdemont atrapa Salvador Illa en el tancament de la campanya electoral catalana

Carles Puigdemont atrapa Salvador Illa en la cursa electoral catalana del 12-M. A poques hores del tancament de la campanya electoral de les eleccions al parlament català d’aquest diumenge, la tercera entrega del tracking preelectoral encarregat a l’Institut Feedback vaticina un empat tècnic entre el PSC, que continua primer, i Junts+ Puigdemont per Catalunya. Els socialistes aconseguirien 38-40 escons, mentre que els juntaires reunirien 35-38. ERC es desplomaria, amb 22-24 escons.

El sondeig de Feedback és un tracking de 800 entrevistes, 200 de les quals s’han anat renovant diàriament fins aquest dissabte, jornada de reflexió en la vigília de les eleccions catalanes. Els resultats de la quarta entrega del tracking s’han obtingut aquest mateix dijous. El quart sondeig revalida un increment notable de la participació, que se situaria en el 64,3%. La previsió d’indecisos és del 30,4%, quatre dècimes menys que al sondeig de dijous.

En la capçalera de la cursa electoral, la distància entre el PSC i Junts s’estreny al màxim: en concret, 3,14 punts separen els socialistes d’Illa dels independentistes de Puigdemont. En el sondeig del dia anterior eren 4,39 punts. L’empat a diputats es produeix en l’escenari millor per als juntaires. Ara bé: mentre els de Carles Puigdemont mantenen la previsió d’escons en 35-38 i continuen progressant en vots, d’un 22,94% al sondeig de dijous a un 23,49% en el d’aquest divendres, els de Salvador Illa reculen tant en vots estimats, d’un 27,33% a un 26,63% com en escons: d’una forquilla de 39-41 a 38-40. Als comicis del 2021, Junts va ser tercera força amb 32 escons i el PSC primera, amb 33. La campanya electoral sembla haver estancat les expectatives dels socialistes, tot i que es mantenen com a primera força en la projecció de Feedback.

També està passant factura la campanya electoral a ERC. El partit de l’actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, patiria una severíssima patacada, 22-24 escons, entre 11 i 9 menys que els actuals, i un 15,33% dels vots. Els republicans continuen retrocedint en relació amb el sondeig anterior, en què assolien 22-25 escons -se’n deixarien un més pel camí-. ERC queda encara a més distància per sota de Junts en la batalla per l’hegemonia de l’independentisme i podria perdre la presidència, si bé, pot tenir un paper clau de cara a la configuració de la majoria del govern català.

VOX s’imposa en l’empat amb el PP

El quart sondeig de Feedback resol el duel espanyolista entre el PP i VOX a favor dels ultradretans. El partit d’Ignacio Garriga avança i guanyaria 1 escó al parlament català, dels 11 actuals a 12, amb un 9,06% dels vots. Així doncs, els populars d’Alejandro Fernández, quedarien darrere i frenarien el seu espectacular creixement, de 3 a 11-12 escons i un 8,65%, encara que podrien empatar a diputats amb VOX.

A l’esquerra de l’hemicicle, els Comuns Sumar, de Jéssica Albiach, continuen perdent gas: obtindrien 4-5 escons, de 4 a 3 menys que els 8 actuals, i un 4,84% dels vots. En canvi, els anticapitalistes de la CUP, liderats per Laia Estrada, milloren respecte del sondeig de dijous: obtindrien 5-7 escons i un 4,77% dels vots, tot i que perdrien entre 4 i 2 diputats dels obtinguts als comicis al parlament català del 2021.

La formació islamòfoba Aliança Catalana (AC) donaria la sorpresa al nou parlament català amb 3-6 diputats i un 3,88% dels vots, una dècima més que al sondeig de dijous. Els espanyolistes de C’s, que van obtenir 6 representants el 2021, quedarien fora de la cambra catalana, amb un 0,89% dels vots. Tampoc la formació independentista Alhora aconseguiria ser al nou parlament català: colliria un magre 0,80% dels vots.

Pactes postelectorals

La formació de majories de Govern es presenta extraordinàriament complexa. El socialista Illa podria aspirar a reeditar un pacte tripartit entre el PSC, ERC i els Comuns, que sumaria entre 66 i 69 diputats al parlament català. La majoria sboluta si situa en 68 escons, d’un total de 135. Per la seva banda, Puigdemont podria aspirar a renovar l’aliança independentista entre Junts, ERC i la CUP, que sumaria entre 62 i 69 escons. En aquests escenaris, ERC tindria la clau de la governabilitat si bé no és descartable el concurs d’altres formacions com el PP. PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP han firmat un compromís de no pactar amb l’extrema dreta espanyolista de VOX ni els islamòfobs independentistes d’AC.

Repartiment d'escons per la demarcació de Barcelona segons el sondeig

Barcelona

El PSC seria primera força a les demarcacions de Barcelona i Tarragona, mentre que Junts consolidaria la seva hegemonia a les de Girona i Lleida. A Barcelona, els socialistes aconseguirien 25-26 escons: poden perdre 1 respecte de l’anterior sondeig, mentre que Junts consolidaria 19-20. ERC recularia a 13; Vox obtindria 8, els mateixos que el PP; els Comuns, 4, i la CUP 4 més -millora expectatives-. AC n’assoliria 3. L’escó 85è i últim l’obtindria la CUP, en disputa amb Junts i PSC.

Repartiment d'escons per la demarcació de Tarragona segons el sondeig

Tarragona

El PSC, amb 5 escons, desplaçaria ERC (3-4) com a primera força a Tarragona en els comicis d’aquest diumenge. Junts empataria a 5 amb els socialistes. VOX consolidaria 2 representants mentre que el PP oscil·laria entre 1-2. CUP, Comuns i AC pugnen per entrar al parlament català amb una forquilla d’atribució d’escons de 0-1 en els tres casos. L’últim escó en joc, el divuitè, se l’emportaria el PSC, si bé també se’l disputen la CUP, el PP, ERC, els Comuns i AC.

Repartiment d'escons per la demarcació de Girona segons el sondeig

Girona

Junts consolidaria la seva hegemonia a Girona, amb 6-7 escons, seguida del PSC amb 4-5 i ERC amb 4. La quarta formació en el repartiment d’escons seria VOX, amb 1, igual com el PP i la CUP. AC obtindria entre 0 i 1 representant. El 17è i últim escó a assignar correspondria a ERC però tenen opcions d’aconseguir-lo Junts, el PSC i AC.

Repartiment d'escons per la demarcació de Lleida segons el sondeig

Lleida

A la demarcació de Ponent s’imposaria Junts amb 5-6 escons, seguida del PSC, amb 4 i d’ERC, amb 3-4. VOX i el PP assolirien 1 cada formació, mentre que la CUP i AC pugnen per entrar al parlament català (0-1). El quinzè i últim escó en joc a la circumscripció se l’emportaria el PSC, si bé, hi tenen opcions la CUP, Junts, ERC i AC.

Repartiment de l'últim escó segons el sondeig

Fitxa tècnica Àmbit: Catalunya.

Univers: població a partir dels 18 anys i amb dret a vot en les eleccions al parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024.

Mètode: enquesta telefònica en forma de tracking, amb combinació de telèfons fixes i mòbils.

Tècnica de mostreig: estratificat de forma aleatòria i proporcional segons quotes per estructura d'edat i gènere i selecció d'unitats mostrals de poblacions i seccions censals segons l'històric del seu comportament electoral.

Mostra: 200 enquestes diàries, fins completar 800 enquestes, a partir d’aquest moment el tracking cada dia anul·la les primeres 200 i se substitueixen per les 200 del darrer dia.

Condicions estadístiques: amb un nivell de confiança del 95,5% (K=2) i el supòsit de màxima indeterminació on p=q=50/50, amb un marge d’error total és del +3,54%.

Data treball de camp: des de dilluns 6 de maig fins divendres 10 de maig de 2024

El sondeig