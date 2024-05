Carles Puigdemont s’apropa a Salvador Illa en la recta final de la campanya del 12-M a Catalunya

Recta final de vertigen en la campanya de les eleccions a Catalunya del 12-M. La segona entrega del tracking preelectoral encarregat a l’Institut Feedback situa el president a l’exili i candidat de Junts, Carles Puigdemont, a tan sols 1 escó per darrera del socialista Salvador Illa. En concret, el PSC guanyaria les eleccions amb 39-42 escons dels 135 del parlament català i Junts+ Puigdemont per Catalunya n’aconseguiria 35-38. En canvi, ERC, que continua en tercera posició, baixaria a 23-26 parlamentaris.

El sondeig de Feedback és un tracking de 800 entrevistes, 200 de les quals es renovaran diàriament fins el proper dissabte, jornada de reflexió en la vigília de les eleccions. Els resultats de la segona entrega del tracking s’han obtingut aquest mateix dimecres. El sondeig preveu una participació electoral del 60,7% d’un cens de 5.624.067 possibles electors. La previsió d’indecisos és del 30,8% a 48 hores del tancament de la campanya aquest divendres. La decisió d’aquests electors serà, doncs, determinant.

Repartiment escons al parlament català a les eleccions anteriors

En comparació amb el primer sondeig, publicat aquest dimarts, el PSC continua al capdavant de la cursa i amb opcions de millorar lleugerament, amb 39-42 escons, és a dir, de 6 a 9 més que els 33 assolits a les eleccions al parlament català del 2021, en les quals ja va ser primera força, i un 27,79% dels vots. No obstant això, Illa, que es beneficiaria en bona part del retrocés dels Comuns Sumar, veu com Puigdemont se li acosta. La candidatura Junts+ Puigdemont per Catalunya continua avançant i obtindria 35-38 escons (32 el 2021) i un 23,32% dels vots. Junts guanya suport en la projecció de vot del sondeig en les quatre circumscripcions del país. En el millor escenari de la forquilla per als juntaires, els d’Illa només superen els de Puigdemont per un diputat (39 el PSC, 38 Junts); un marge que, en tot cas, manté el duel obert.

Qui continua retrocedint, estancada en el tercer lloc de la taula, és Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que, liderada per l’actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, baixaria dels actuals 33 diputats a 23-26 i un 16,39% dels vots. Unes xifres que, si les urnes les confirmen, suposarien una davallada de fins a 10 escons per als republicans, que actualment ostenten el govern català en solitari. Als comicis dels 2021, ERC va ser segona, empatada en escons amb el PSC i es va imposar a Junts en el pols pel lideratge de l’espai independentista.

El virtual empat entre les formacions més espanyolistes, el PP i Vox, se salda, ara com ara, a favor dels populars d’Alejandro Fernández, que obtindrien 10-12 escons i un 8,13% dels vots (3 el 2021). La formació d’ultradreta Vox, encapçalada per Ignacio Garriga, faria entre 9-11 escons, amb un 7,68%, dels sufragis: podria perdre 2 dels 11 que té o mantenir-los. Tant el PP com Vox frenen el seu avenç.

La sisena força del nou parlament de Catalunya serien els Comuns Sumar de Jéssica Albiach, que continuen baixant i passarien de 8 escons a 4-7 i un 5,18% dels vots. També patiria una severa patacada la CUP. Els anticapitalistes, liderats per Laia Estrada, baixarien dels 9 diputats del 2021 a entre 3 i 6, amb un percentatge de vot del 3,92%.

Irrupció d'Aliança Catalana

Qui avança de manera clara en el sondeig de Feedback és la formació islamòfoba Aliança Catalana (AC), de l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, que obtindria de 3 a 6 diputats amb un 3,61% dels vots. En canvi, els espanyolistes de Ciutadans, que van obtenir 6 escons als comicis del 2021, desapareixerien de la cambra catalana, amb un 1,01% dels vots. També quedaria fora del parlament de Catalunya la llista independentista Alhora, amb un 0,96% dels vots.

Aliances postelectorals

Atès que cap formació assoliria els 68 diputats que marquen la majoria absoluta al parlament català (135 en total), la formació del nou govern de la Generalitat dependria de les aliances postelectorals. Els escenaris de pactes més previsibles estan totalment oberts. El socialista Illa tindria l’opció de provar una majoria d’esquerres amb el PSC, ERC i els Comuns Sumar, que reuniria entre 66-75 diputats. En la hipòtesi més baixa de la forquilla, però, li faltarien encara dos escons per assolir els 68. Pel que fa als independentistes, i a diferència de les eleccions del 2021, Puigdemont tindria més dificultats per aconseguir la majoria. La suma Junts-ERC-CUP oscil·laria entre els 61 i els 70 escons.

Repartiment escons a la demarcació de Barcelona segons el sondeig

Barcelona

Quant a la distribució d’escons a les quatre demarcacions catalanes, el PSC seria primera força a Barcelona i Tarragona -on desplaçaria ERC- i Junts a Girona i Lleida.

Repartiment escons a la demarcació de Barcelona a les eleccions anteriors

A Barcelona, els socialistes consoliden 26-27 escons; Junts seria segona força i avança, amb 19-20 i ERC retrocedeix a 14-15, en comparació amb el sondeig anterior. També baixen el PP (7-8) i Vox (6-7), així com els Comuns Sumar (4-5) i la CUP (3). La sorpresa és la irrupcio d’AC, que aconseguiria 3 diputats en la circumscripció que més escons aporta al Parlament (85). L’últim escó correspondria a la CUP, si bé està en disputa amb Vox, Comuns, Junts, PSC, ERC i PP.

Repartiment escons a la demarcació de Tarragona segons el sondeig

Repartiment escons a la demarcació de Tarragona a les eleccions anteriors

Tarragona

El PSC guanyaria a Tarragona amb 5-6 escons: avança, tot i que Junts pot empatar (5). ERC quedaria en tercer lloc: baixaria a 3-4. Vox i el PP lluiten per 1-2 escons cada un, mentre que Comuns, CUP i AC oscil·larien entre 0-1. El 18è escó, l´últim que es tria a la circumscripció, correspondria a Junts, si bé se’l disputa amb ERC, Comuns, Vox, PSC, PP, CUP i AC.

Repartiment escons a la demarcació de Girona segons el sondeig

Repartiment escons a la demarcació de Girona a les eleccions anteriors

Girona

A Girona revalidaria la victòria Junts, que avança respecte del sondeig de dimarts, amb 6-7 escons. Seria segon el PSC, que també avança, amb 4-5 diputats. ERC, en canvi, baixa (3). Vox i PP aconseguirien 1. CUP, AC i Comuns tenen una forquilla d’entre 0 i 1. El 17è escó, el darrer en joc a la circumscripció gironina, se l’emportaria ERC, si bé se’l disputa amb la CUP, Junts, el PSC, AC i els Comuns.

Repartiment escons a la demarcació de Lleida segons el sondeig

Repartiment escons a la demarcació de Lleida a les eleccions anteriors

Lleida

A la demarcació de Ponent tornaria a imposar-se Junts amb 5-6 escons i una lleugera millora en percentatge de vot respecte el sondeig de dimarts. El PSC, que també avança, seria segona força, amb 4 escons. En tercer lloc quedaria ERC, que torna a confirmar el descens generalitzat que pateix, amb 3-4. Vox i el PP aconseguirien 1 escó. La CUP i AC podrien quedar-se fora del parlament català o entrar (0-1). L’últim escó per Lleida, el 15è dels que tria, se l’enduria el PSC. Tot i això, aspiren a aconseguir-lo Junts, ERC, la CUP i AC.

Repartiment últim escó segons el sondeig