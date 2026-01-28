ESQUÍ ALPÍ
Joan Verdú, fora a la primera mànega
Joan Verdú va quedar fora del gegant nocturn de la Copa del Món de Schladming (Àustria) després de no poder completar la primera mànega en una jornada marcada per unes condicions molt exigents que van provocar nombrosos abandonaments. L’andorrà, que sortia amb el dorsal 23, va perdre la línia a l’inici del traçat i va quedar eliminat en una cursa especialment dura, en què fins a 18 esquiadors van quedar fora ja a la primera baixada.
La prova, una de les més emblemàtiques del calendari, va posar a prova els corredors amb una neu molt exigent i un traçat que no va perdonar errades. Verdú no va poder salvar una situació complicada des dels primers girs i va veure com s’esvaïa l’opció de completar la setena cita de la temporada, en una pista que la temporada passada li havia deixat grans sensacions. L’andorrà arribava a Schladming després d’un inici de curs irregular. Havia començat amb força amb una 12a posició a Sölden i un 16è lloc a Copper Mountain, però posteriorment havia encadenat dos DNF a Beaver Creek i Val-d’Isère. A Alta Badia va tornar a puntuar amb una 19a posició, mentre que a Adelboden va acabar 20è. La cursa de Schladming suposa, així, el tercer abandonament de la temporada en Copa del Món. Malgrat el desenllaç, Verdú ja té la mirada posada en el pròxim gran objectiu del calendari. La seva següent cita serà el 14 de febrer als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina, on espera arribar en bones condicions i recuperar les sensacions competitives.
Xavier Cornella va acabar al 14è lloc al segon eslàlom FEC a Alpensia
D’altra banda, Xavier Cornella va finalitzar en 14a posició al segon eslàlom FEC a Alpensia (Corea del Sud) amb un temps d’1’34”53, després d’una cursa condicionada per una caiguda a la primera mànega, tot i fer el segon temps a la segona. Bartumeu Gabriel es va enforquillar a la primera baixada i no va poder acabar la prova.