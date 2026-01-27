ESQUÍ ALPÍ
Joan Verdú afronta la Copa del Món nocturna d’Schladming
Joan Verdú afronta una de les cites més especials del calendari, el gegant nocturn de la Copa del Món de Schladming, on la temporada passada va signar una actuació brillant amb una sisena posició final després d’imposar-se a la segona mànega.
L’andorrà arriba a Àustria després d’uns dies d’entrenament a Reiteralm i d’haver passat per casa, amb Adelboden com a última referència competitiva, on va ser 20è. La preparació, però, no ha estat del tot plàcida, ja que una caiguda en un entrenament a Reiteralm li va provocar un cop a l’espatlla esquerra que el va obligar a parar uns dies. Un cop superat l’ensurt, l’andorrà ha pogut tornar a esquiar i encadenar dues jornades abans de tornar a la portella de sortida.
A la classificació general de la disciplina de gegant, Verdú és 22è amb 60 punts, després d’haver estat 12è a Sölden, 16è a Copper Mountain i d’haver puntuat també a Alta Badia, tot i els DNF a Beaver Creek i Val-d’Isère. La primera mànega es disputarà a les 17.45 i la segona, a les 20.45 hores.