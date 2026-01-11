ESQUÍ ALPÍ
Joan Verdú signa la 20a posició a Adelboden
L’andorrà suma 11 punts més i es consolida al top 25 de la general
Joan Verdú va finalitzar 20è a la Copa del Món de gegant d’Adelboden, a Suïssa, en una cursa molt condicionada pel temps, que li va permetre tornar a sumar punts al circuit mundial. L’andorrà, que ja havia marcat el 20è temps a la primera mànega, va mantenir una línia similar a la segona i va acabar certificant una nova presència dins el top 20. Amb aquest resultat, Verdú afegeix 11 punts de Copa del Món, arriba als 60 en el còmput global i se situa 22è a la classificació general de la disciplina de gegant.
La cursa va estar marcada per la meteorologia i moltes dificultats
Verdú va aturar el cronòmetre en 2’34”14, a 2”91 del vencedor, el suís Marco Odermatt (2’31”23), que va tornar a imposar la seva autoritat a casa. El podi el van completar el brasiler Lucas Pinheiro Braathen, segon a 0”49, i el francès Leo Anguenot, tercer a 0”68. Al final de la cursa, l’andorrà va reconèixer la dificultat del dia: “Ha estat una cursa complicada A la primera, he tingut seccions bones amb algun error, i la segona ha estat una lluita amb diversos errors pel mig. Difícil, però hem de seguir treballant”.