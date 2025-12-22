ESQUÍ ALPÍ
Verdú torna als punts a Alta Badia després de dues curses
L’esquiador finalitza el 19è a Itàlia després de dues baixades irregulars però torna a acabar una prova
Joan Verdú va recuperar sensacions ahir a Alta Badia amb una 19a posició. O almenys si no del tot, sí a mitges. I és que després de dues curses sense finalitzar, l’esquiador va poder completar el gegant a l’estació italiana entrant al top 20 i sumant uns punts importants de cara a la classificació general després d’haver-se quedat en blanc tant als Estats Units com a França. Evidentment, la d’ahir no va ser la millor cursa de la seva carrera ni molt menys. De fet, una errada a la segona mànega va estar a punt de deixar-lo fora de combat, però va poder tallar la mala dinàmica de les últimes competicions.
“Estem parlant de detalls, no és que el meu nivell hagi baixat, sinó que són petits detalls”
L’esquiador va ser 19è a la primera mànega, i això va fer-lo sortir en 12è lloc a la segona de les baixades, en què, tot i arrencar bé, situant-se líder provisional als primers parcials, una errada al tercer intermedi va fer-li perdre temps i va entrar cinquè a meta, per acabar finalment 19è. Verdú va fer un temps de 2’36”56 que va deixar-lo a 1”54 del triomf de Marco Schwarz i va sumar 12 punts a la general de la Copa del Món, en què es manté en 23è lloc.
Després de la cursa, l’esquiador va afirmar que “era una cursa important pel que fa a tornar a agafar feeling, esquiar sòlid i amb confiança. Ha estat un resultat sòlid, la segona amb parts molt ben esquiades, però un error al mig m’ha fet perdre unes quantes posicions”, i va agregar que “agafem confiança, ara tenim també més dies per entrenar-nos, perquè hem estat fent molt viatge, carrera, viatge, carrera, i ara tindrem més temps per entrenar-nos i provar. Estem parlant de detalls, no és que el meu nivell hagi baixat, sinó que són petits detalls, a vegades de confiança”.
Cande frega els punts
Qui no va poder entrar al top 30 va ser Cande Moreno al supergegant de la Copa del Món de Val-d’Isère. L’esquiadora, que arrencava amb el dorsal 33, va ser 30a primer, però un cop completades totes les baixades va quedar-se 32a a 0”28 dels punts. Després de la cursa va admetre que estava “bastant decebuda pels resultats, se me’n van les curses amb errades que no puc permetre”.
TRIOMFS DE BLACK I POU A L'ESLÀLOM DE BAQUEIRA
D’altra banda, Andorra va guanyar la segona prova de la Copa Pirineus de la Copa Popeyes de base imposant-se a Espanya i França.