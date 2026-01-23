ESQUÍ ALPÍ
Gabriel i Cornella es juguen els Jocs a Corea
Els esquiadors realitzen una gira a l’Àsia per buscar la plaça olímpica
Corea del Sud decidirà la darrera plaça olímpica d’Andorra per a Milà-Cortina d’Ampezzo. I és que els dos aspirants a acompanyar Joan Verdú en l’esquí alpí masculí, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella, iniciaran una gira al país asiàtic per jugar-se qui representa la FAE i el COA al país transalpí en unes setmanes. Abans de la decisió final (la llista definitiva es tanca el dia 26) tots dos esquiadors disputaran tres eslàloms, el primer avui mateix a Yongpyong en una cursa del Nacional d’aquell país. Gabriel i Cornellà repetiran demà a Yongpyong amb un altre eslàlom, en aquest cas FIS, i posteriorment es traslladaran a Alpensia, on disputaran quatre curses més, aquestes en categoria FEC (Far East Cup). Les dues primeres tindran lloc dilluns i dimarts (26 i 27) i les altres dues ja es disputaran el mes de febrer, concretament els dies 2 i 3.
Verdú torna demà a la neu després de patir una caiguda entrenant
Qui té ja la plaça assegurada als Jocs és Joan Verdú, que demà tornarà a entrenar després d’haver-se d’aturar uns dies per una caiguda que va patir entrenant. L’esquiador va enganxar-se amb una porta i va caure a terra, fet que li va provocar un fort cop al costat, situació que l’ha obligat a estar durant uns dies sense entrenar per recuperar-se. Ara, Verdú podrà tornar demà a esquiar per preparar la darrera Copa del Món abans dels Jocs, dimarts a la nit a Schladming.
Per últim, Carla Mijares disputarà avui la Copa d’Europa d’eslàlom de Chamonix per posar-se a punt per a la següent Copa del Món, que es disputarà aquest mateix diumenge a Spindleruv Mlyn (República Txeca), mentre que Cande Moreno i Jordina Caminal correran a principi de setmana la Copa d’Europa d’Orcières.