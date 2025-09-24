Consell de ministres
Govern atorgarà 70 autoritzacions per a futbolistes
El contingent d'esportistes ha estat consensuat amb els clubs
El Govern ha decidit avui fixar una quota d'immigració específica per permetre la inscripció de futbolistes estrangers per competir a la lliga nacional. La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha explicat que el consell de ministres ha aprovat un reglament de règim especial per donar 70 autoritzacions per a que els clubs nacionals puguin contractar futbolistes, amb 65 permisos de residència i treball i 5 per a fronterers. I ha ressaltat que la xifra s'ha consensuat amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i amb els clubs i dona resposta a les necessitats que tenen per participar en la competició nacional.
La ministra ha destacat que quota especial entrarà en vigor el 29 de setembre, tres dies abans que la quota general, perquè els clubs puguin completar els tràmits i iniciar la lliga nacional el 4 i 5 d'octubre, com s'havia anunciat. Ester Molné ha justificat l'aprovació per primera vegada d'un contingent de permisos per al futbol per evitar que aquestes autoritzacions redueixin el general que han d'utilitzar tots els sectors econòmics.
NACIONAL
La quota deixa la lliga fora de joc
Marc Basco
La xifra inicial dels permisos que necessitaven els clubs de la lliga nacional per poder completar les plantilles es va fixar en 90 però la ministra ha dit que s'ha fixat el límit en 70 atenent les peticions de la FAF i els clubs. Molné ha comentat que aquest total serà el de les autoritzacions que es donaran fins a l'abril i que durant aquests mesos es treballarà des del ministeri d'Esports amb tots els actors del món del futbol per establir els criteris per a les properes quotes que s'hagin d'aprovar. I ha recordat que la ministra Mònica Bonell ja va anunciar que s'ha de reflexionar sobre la contractació d'estrangers per a la lliga nacional i que "s'ha d'aprofitar el talent que tenim aquí".
ESPORTS
Neguit entre els clubs
Ivan Álvarez