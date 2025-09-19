POLÍTICA ESPORTIVA
Límit als futbolistes de fora
El Govern estudia fixar un màxim de jugadors estrangers a les competicions per beneficiar els locals
El Govern estudia limitar el nombre de futbolistes estrangers a les competicions nacionals per tal de beneficiar els jugadors del país, especialment els joves, i a la vegada evitar situacions com la que s’està produint actualment, amb la impossibilitat d’arrencar la Lliga Multisegur Assegurances per la manca de quota disponible. Així ho va manifestar la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, durant la roda de premsa de presentació de les beques ARA, en què va afirmar que “estem preocupats i n’hem parlat diverses vegades amb la FAF, perquè volem acompanyar els esportistes, sobretot adolescents, que després no poden jugar als clubs que participen en la Lliga nacional”. A més, va agregar que “ara s’ha donat la circumstància que les quotes s’han exhaurit i és una oportunitat per abordar el problema i mirar de fixar un nombre màxim de permisos de residència i treball per club”. La ministra va avançar que s’està analitzant aquesta circumstància amb el ministeri d’Interior i amb la col·laboració de federacions i clubs, i que per això “s’han demanat dades de contractacions i demandes de permisos que s’han fet en els últims anys perquè la voluntat és que els clubs del país puguin tenir la participació d’adolescents residents a Andorra”.
Quota per a esportistes
Amb vista al futur, l’objectiu principal és acabar creant una quota especial per a tots els esportistes professionals, i Bonell va assegurar que “hem començat a tractar-ho amb el futbol perquè ens hem trobat ara amb aquesta circumstància, però hem d’anar a un règim per a tot l’esport professional, que s’ha de regular de manera diferent a com es regulen la resta de permisos, i aquest és el treball que volem fer amb el ministeri d’Interior i les diferents entitats”. Entrant més en detall, va destacar que “hem vist que tenen unes circumstàncies diferents, perquè és gent que moltes vegades ve a jugar una temporada i no s’arriba a quedar, així que s’ha d’analitzar des d’aquesta perspectiva”. Qüestionada pel termini per a la implementació d’aquesta mesura, Bonell no hi va posar data i va afirmar que “ara estem centrats a solucionar aquesta situació, i de cara al futur treballarem amb més tranquil·litat tot el que hauria de tenir aquest règim especial”.
La Lliga, el 5 d'octubre
Durant la compareixença, Mònica Bonell va explicar que la Lliga nacional arrencarà el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre, una setmana després del que preveia la FAF. “És la data que s’ha fixat, ells volen arrencar el 5 d’octubre, que és el límit per fer tots els partits que han de fer durant la temporada per després poder participar en competicions europees”, va assegurar la ministra, que va afegir que “la voluntat que té el Govern és que les quotes surtin l’1 d’octubre o aquella setmana”. Per últim, tenint en compte que hi ha uns 90 permisos per tramitar, Bonell va afirmar que “hem demanat un esforç a Interior perquè som conscients que el 5 d’octubre és la data límit que s’hauria de començar perquè quadressin tots els partits”.