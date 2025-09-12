POLÍTICA MIGRATÒRIA
La quota deixa la lliga fora de joc
La competició nacional s’ajorna dues setmanes per la impossibilitat dels clubs d’inscriure jugadors un cop esgotat el contingent de permisos
L’esgotament de la quota general va obligar la Federació Andorrana de Futbol (FAF) a ajornar l’inici de la Lliga Multisegur Assegurances que estava previst per aquest mateix cap de setmana, i deixar-lo programat, de moment, per a l’últim cap de setmana de setembre. La falta de permisos disponibles ha afectat la majoria de les entitats que disputen el campionat nacional, i després d’una reunió d’urgència entre l’ens federatiu i els clubs que va celebrar-se ahir a la Massana, es va optar per endarrerir l’estrena del torneig domèstic que havien d’encetar demà l’Inter Escaldes i l’Esperança, ja que prop d’una norantena de jugadors estan afectats per aquesta problemàtica, i segons les dades públiques del lloc web de la federació, entre els deu equips que disputen la màxima competició del futbol nacional, només han pogut inscriure fins al moment 88 futbolistes.
La intenció és que la temporada al futbol nacional arrenqui els dies 27 i 28 de setembre, tal com es va acordar a la reunió d’ahir, però les dates no quadren i ara mateix sembla complicat que pugui fer-se, ja que tal com va informar Govern dimecres, la nova quota no s’obriria fins a principis del mes d’octubre. En aquest cas, la següent data possible per iniciar el campionat seria la del cap de setmana del 4 i 5 d’octubre, i, si no, l’inici hauria de saltar al 18 o 19 d’octubre, ja que del 6 al 14 hi ha aturada internacional pels compromisos de seleccions.
A hores d’ara, només un parell de clubs de la lliga podrien afrontar l’inici de la competició, l’FC Santa Coloma, que té a 22 jugadors inscrits, i l’Atlètic Escaldes, amb 19 futbolistes amb la fitxa en vigor, ja que el reglament de la FAF obliga al fet que els clubs tinguin un mínim de 16 fitxes tramitades per poder competir. Els altres vuit equips de la competició no arribarien a aquest mínim, fet que va obligar l’ens federatiu a aturar l’inici del campionat. L’Inter Escaldes és l’altre conjunt que més a prop està d’arribar al mínim reglamentari amb 15 fitxes, i a partir d’aquí, els altres set equips no podrien jugar cap partit perquè la normativa obliga que els clubs inscriguin, com a mínim, 13 futbolistes a l’acta dels partits (11 titulars i dos suplents). L’Esperança (12) i el Penya Encarnada (11) superen la desena de jugadors, mentre que la resta d’equips ni tan sols arriben a aquesta xifra amb Ranger’s i UE Santa Coloma amb sis i dos jugadors, el Carroi amb un, i el Pas de la Casa i l’Ordino sense haver pogut tramitar encara cap fitxa.
Tot i que no seria una solució a curt termini per poder pal·liar la problemàtica amb l’inici de la lliga, durant la reunió de la FAF amb els clubs es va parlar de la possibilitat que l’Executiu creï una quota específica per a esportistes per poder evitar situacions com l’actual, una possibilitat que els ministeris d’Interior i d’Esports estarien estudiant de cara al futur.
L'FC Andorra, afectat
Més enllà de la problemàtica pels clubs que disputen la lliga nacional, l’FC Andorra també s’ha vist afectat per aquesta falta de permisos de residència i treball, ja que l’entitat tricolor no ha pogut fer encara la fitxa federativa al migcampista Martín Merquelanz, que havia de ser l’últim fitxatge del mercat. El basc havia estat a prova durant la pretemporada amb l’equip, i quan l’entitat el va voler inscriure no va poder perquè ja s’havia esgotat el contingent de permisos.
LA PATRONAL INSTA A BUSCAR UN MODEL DE LLARG TERMINI
La urgència, a hores d’ara, és “trobar l’equilibri per modular el creixement de població”. Un treball que requereix ajustar la quota progressivament per tal de poder “definir millor en quins àmbits es pot fer i de quina manera per donar més qualitat de vida i apostar per la diversificació”. Això sí, sense “passar de 100 a 0”, va afirmar el director de la CEA qui va afegir que cal fer-ho “sempre amb criteris que siguin objectius, que obeeixin a principis d’interès general, mantinguts en el temps, i que, evidentment no donin lloc a arbitrarietat”. “Es pot ser selectiu però no segons si qui fa la inversió és de fora o del país, si ens agrada o no aquest establiment, etc.”, va insistir Andreu.
El director de la CEA considera que la planificació del suposat nou model recau en mans de les empreses i les diferents administracions amb competències sobre la quota en què inclou el Govern i els comuns. Un debat al qual es mostra obert “a participar de manera coordinada juntament amb totes les administracions”, va remarcar Andreu en nom de la CEA.