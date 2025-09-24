FUTBOL
Neguit entre els clubs
Les entitats de la Lliga Multisegur, preocupades per les conseqüències que pot tenir el retard de l’inici del campionat
L’inici de la Lliga Multisegur Assegurances continua envoltat d’incertesa. Tot i que el Govern i la Federació Andorrana de Futbol (FAF) mantenen el compromís que el campionat comenci el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre, el marge de temps és mínim: si les quotes de residència i treball s’obren finalment l’1 d’octubre, els clubs tindran només quatre dies hàbils per tramitar prop de 90 fitxes pendents.
“Si tal com es diu obren les quotes el dia 1, la lliga no començarà el cap de setmana del 4 i 5”
Segons la normativa de la FAF, els clubs han de disposar d’un mínim de 16 fitxes tramitades i presentar almenys 14 jugadors a l’acta per poder competir. A hores d’ara, només tres equips compleixen aquest requisit: la UE Santa Coloma, amb 22 futbolistes inscrits; l’Atlètic Escaldes, amb 19, i l’Inter Escaldes, amb 18, tot i que dos d’ells estan lesionats. La resta d’equips es troben molt lluny de les xifres necessàries per arrencar. El retard en l’obertura de quotes ha allargat les pretemporades fins a set setmanes, una situació que genera preocupació tant des del punt de vista físic com de l’organització de la competició. El malestar és general i des d’alguns clubs s’assenyala la manca de previsió en les inscripcions com un dels factors que han agreujat la situació. Nacho Moratal, director general de l’Atlètic Escaldes, comenta que “és incomprensible que alguns clubs esperin fins a final d’agost per fer les inscripcions, quan ja hi ha equips que havien començat a entrenar a principi de mes amb més de 15 jugadors, i en alguns casos, sense haver inscrit cap futbolista”. Des de la banqueta de l’Esperança, l’entrenador, Rui Beja, posa l’accent en les conseqüències per als futbolistes: “Aquesta espera fa molt mal als jugadors. Portem dues setmanes més del compte sense competir i mentalment això els desgasta. Quan arribi el calendari carregat, amb tres partits per setmana, serà molt complicat.” A més, Beja reclama més control sobre la gestió administrativa: “Entenc la part política, però s’ha de tenir en compte que el futbol no és com altres sectors laborals. Caldria més control sobre els clubs i sobre els jugadors que marxen i no es donen de baixa a Immigració. Les quotes continuen actives encara que els jugadors ja no hi siguin.” Xavi Romero, director esportiu de l’Inter Escaldes, alerta que “si no s’obren les quotes aquesta setmana, serà molt difícil començar el dia 5. El temps entre l’1 i el 5 és insuficient perquè Immigració revisi tots els expedients”.
“Hi haurà conseqüències físiques per als jugadors i un calendari molt més carregat”
El Consell Econòmic i Social va donar el vistiplau a la nova quota i els clubs apunten com a solució que el consell de ministres aprovi avui una obertura parcial com a mesura extraordinària per desembussar la situació, guanyar temps per poder inscriure jugadors i assegurar que el campionat arrenqui el primer cap de setmana d’octubre.
“No entenc que alguns clubs esperin fins a final d’agost per inscriure quan fa temps que entrenen”