Quota de 830 permisos i augment del requisit d'experiència per a extracomunitaris fins a 6 anys
El Govern argument que s'augmenten les exigències per tenir treballadors de més qualitat
El Govern donarà 830 autoritzacions de residència i treball amb la quota general que estarà vigent des de l'1 d'octubre i fins a l'abril, segons ha anunciat la titular de Justícia i Interior, Este Molné. La ministra ha destacat que la novetat del reglament per permetre l'arribada d'immigrants a treballar a Andorra és que s'augmenta el requisit d'experiència de 4 a 6 anys per als extracomunitaris.
Molné ha explicat que se seguirà acceptant que es demostri aquesta experiència per haver treballat de temporada al Principat. Aquest criteri permetrà que si s'ha tingut feina al país durant sis temporades en el sector per al qual es demana el permís no caldrà acreditar cap altra experiència. Si se n'han fet cinc temporades el sol·licitant haurà de demostrar un altre any d'experiència i així successivament en funció de les temporades que s'hagi estat treballant a Andorra. Si és la primera vegada que es demana treballar aquí s'ha d'aportar la documentació sobre els sis anys d'experiència en el sector escollit.
La ministra ha manifestat que l'increment dels requisits d'experiència obeeix a l'aplicació d'una de les palanques que té el Govern "per modular el fluxe de persones": la dels requisits d'especialització. L'altra palanca que ha esmentat és la de establir el nombre de permisos que s'atorguen. I el ministre portaveu Guillem Casal ha incidit que la quota segueix el model de creixement digerible amb contingents com els anteriors als de la pandèmia i ha recalcat que s'endureixen els requisits per als extracomunitaris per buscar més qualitat "perquè si demanem que tinguin més experiència tindrà més qualitat el servei, i especialment lligat al sector turisme".
Ester Molné ha al·legat que la quota s'ha fixat tenint en compte la política d'immigració sostenible que defensa el Govern i de seguir donant resposta a les necessitats del sector productiu.
