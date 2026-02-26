Director Comitè Organitzador de la Copa del Món
David Hidalgo: “El nivell és altíssim tot i la baixa de Lindsey Vonn”
La copa del món femenina arriba amb la sonada absència de la llegenda nord-americana, un fet que deixa molt obert el triomf
Amb 66 velocistes de 15 països, la pista Àliga de Grandvalira acull la frenètica activitat de la Copa del Món femenina d’esquí alpí. Tot ja està a punt després dels primers entrenaments i l’snow control, amb totes les entrades de grada venudes. David Hidalgo admet que fins diumenge no hi haurà relaxació i reivindica el nivell del cartell, malgrat les absències de Lindsey Vonn i Cande Moreno.
Ja ha arribat la competició. Ara toca gaudir o encara no es pot abaixar la guàrdia?
No, encara no. En proves de velocitat no pots relaxar-te fins al final. Diumenge ja gaudirem amb la festa dels voluntaris, però fins llavors màxima atenció. Tot està al seu lloc, però no hi pot haver cap errada ni disfunció i, sobretot, en velocitat sempre tens aquell punt extra de nervis.
En quin estat es troba la pista després de l’‘snow control’?
Impecable. Amb el gel de la nit queda la superfície tal com ha de ser. Els equips estan contents, el retorn que tenim és molt positiu i la pista Àliga està perfecta.
ESPORTS
La Copa del món obre foc amb el primer entrenament
Redacció
Com estan les vendes d’entrades?
Pràcticament esgotades. Les grades previstes, unes 450 per dia, estan plenes. En queda alguna puntual, però gairebé tot està venut. Hem ajustat l’aforament a l’espai i deixem molt marge perquè la gent es pugui moure amb comoditat.
Quina previsió meteorològica tenen?
Molt bona. Divendres excel·lent, dissabte potser una mica més ennuvolat, però res preocupant, i diumenge continuem amb bon temps. Bona visibilitat i sense vent, que és ideal per a les corredores.
L’absència de Lindsey Vonn i Cande Moreno resta atractiu?
És una llàstima, però el nivell continua sent altíssim. Avui mateix [per ahir] hem vist Ledecka, Delago, Goggia, Brignone... El cartell és de primer nivell. A més, el fet que Vonn no hi sigui obre la classificació perquè hi ha quatre curses per decidir i tot està molt ajustat. Serà molt disputat.
“Estem molt consolidats com a organitzadors regulars de competicions”
En clau andorrana, què suposa tenir Jordina Caminal competint a casa?
Aquest matí ja l’hem vist motivada. Córrer a casa sempre dona un plus i ve reforçada per l’experiència olímpica. Coneix la pista perfectament i li desitgem tota la sort del món.
Un esdeveniment així col·loca Andorra definitivament al mapa blanc?
Sí, ens consolida com a organitzadors regulars. Tenim l’equip, la infraestructura i el coneixement. Això ja ningú ho discuteix.
ESPORTS
Copa del Món amb al·licients
Ivan Álvarez
Per al 2027 es parlava d’un gegant i un eslàlom masculí, però no apareixen al calendari provisional de la FIS.
Els calendaris provisionals canvien molt. Entren seus, surten seus. Encara trigarem a tenir notícies definitives i nosaltres estem preparats i, si no és això, organitzarem una Copa d’Europa i esperarem la següent oportunitat.
Andorra és un organitzador consolidat, però el calendari és molt competitiu.
Exacte. Hi ha molts països que volen ser-hi i el calendari és molt ajustat. Sabem que hi serem de manera recurrent, però cal esperar el moment adequat.
I el Mundial? Es tornarà a intentar a mitjà termini?
Per a un Mundial depèn molt de les condicions polítiques dins la FIS. Les grans nacions –Suïssa, Àustria, Itàlia, França, Alemanya– tenen molt pes. Nosaltres estem preparats, però perquè arribi l’oportunitat cal que els grans països considerin que és el nostre moment. Hem demostrat estar, almenys, a la línia de sortida.
ESPORTS
Quan l’esquí esdevé festa
Redacció