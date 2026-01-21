ESQUÍ ALPÍ
Copa del Món amb al·licients
La pista Àliga acollirà del 27 de febrer a l’1 de març tres proves de velocitat amb el reclam de Lindsey Vonn
La Copa del Món femenina tornarà a situar Andorra al centre del mapa internacional de la velocitat del 27 de febrer a l’1 de març a la pista Àliga del Tarter. La cita reunirà unes 60 d’esquiadores de 16 països i comptarà amb un programa excepcional de tres proves: un descens i dos supergegants, un dels quals reprogramat després de la cancel·lació de la cursa de Zauchensee (Àustria).
Un dels principals reclams serà la presència de Lindsey Vonn. La nord-americana, de 41 anys, ha protagonitzat un retorn tan inesperat com brillant al circuit i arriba a Andorra després d’haver tornat a guanyar curses de Copa del Món, fet que l’ha situat de nou entre les grans figures mediàtiques de l’esquí alpí. Tot i que la seva retirada definitiva estava prevista després dels Jocs Olímpics, els bons resultats obtinguts aquesta temporada l’han empès a allargar el calendari. La participació de Mikaela Shiffrin, en canvi, és una incògnita, ja que la líder de la general encara no ha confirmat la presència. Més enllà de les estrelles internacionals, la prova tindrà accent andorrà amb la participació de Cande Moreno i Jordina Caminal, arribant en un bon moment de forma i amb opcions reals de lluitar per entrar al Top 30. El gerent de la FAE, Carles Visa, va explicar que “venim de fer bons resultats tant a Copa del Món com a Copa d’Europa i sabem que tenim corredores que estan esquiant a molt bon nivell”. Visa va subratllar que l’objectiu és consolidar aquesta regularitat a l’elit i va admetre que la segona plaça olímpica femenina encara depèn del procés de redistribució de places, tot i que “pel rànquing hi som molt a prop”. La pista Àliga, que celebra una dècada com a escenari de Copa del Món, tornarà a ser l’epicentre de les proves de velocitat. El director general del comitè organitzador, David Hidalgo, va explicar que s’hi han fet millores de seguretat amb reforç de xarxes i actuacions puntuals al traçat, i va destacar que les condicions actuals “donen molta confiança perquè sigui una gran cursa”. També va posar en valor el fet que aquesta sigui la sisena Copa del Món a Soldeu-el Tarter i la quarta a l’Àliga, una pista que, segons va dir, “afegeix un plus de tensió i espectacle”. La ministra d’Esports, Mònica Bonell, va destacar que la Copa del Món “és una mostra clara de la capacitat organitzativa d’Andorra i del compromís del país amb l’excel·lència esportiva”. L’organització mobilitzarà més de 400 persones, entre voluntaris i professionals, i les entrades tindran un preu popular de 10 euros, amb el 25% de la recaptació que anirà destinada a Atida.
