ESQUÍ ALPÍ
La Copa del món obre foc amb el primer entrenament
60 esquiadores de quinze països estaran al portilló de sortida
La Copa del Món femenina d’esquí alpí de Soldeu i el Tarter obre foc avui amb el primer dels dos entrenaments oficials, que es farà des de les 11.00 hores a la pista Àliga. Un total de 60 esquiadores de 15 països estaran al portilló de sortida, amb Jordina Caminal arrencant el primer test amb el dorsal 52. A les curses de descens és obligatori prendre part, com a mínim, en un entrenament, i és per això que tant la jornada d’avui com la de demà estarà dedicada a això, perquè les competidores puguin adaptar-se al traçat de l’Àliga abans de la primera cursa d’aquesta Copa del Món, que es farà divendres, en la modalitat de descens.
Caminal arrencarà l’entrenament amb el dorsal 52
Durant les darreres setmanes, la pista del Tarter ja va acollir entrenaments d’algunes de les millors esquiadores del planeta, com la italiana Sofia Goggia o integrants dels equips dels Estats Units o França, i aquests últims dies els equips tècnics han ultimat els darrers preparatius, com ara la instal·lació de la plataforma de sortida i arribada, o els més de 10.500 metres de xarxa de seguretat. A més, els treballs per condicionar la pista van arrencar amb l’inici de la temporada en unes feines de trepitjat intenses per assegurar una superfície compactada i homogènia i amb el grau de duresa òptim.