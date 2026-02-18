ESQUÍ ALPÍ
Les millors especialistes de velocitat del món ja entrenen a la pista Àliga
La pista Àliga ja està en plena ebullició i a Grandvalira ja es respira l’ambient de la Copa del Món femenina. Les millors especialistes de velocitat del circuit mundial van començar a entrenar al Tarter amb la mirada posada en les proves de descens i supergegant de la cita andorrana, previstes per als dies 27 i 28 de febrer i 1 de març dins el calendari oficial de la FIS. L’atenció es va centrar, especialment, en la italiana Sofia Goggia, que ja ha completat les primeres sessions sobre el traçat andorrà després del seu periple als Jocs Olímpics d’hivern a Milà i Cortina on va perdre l’or en el supergegant.
Al costat de la italiana també treballen noms destacats com Elena Curtoni, Nadia i Nicol Delago, la txeca Ester Ledecká i una àmplia representació dels equips dels Estats Units, França i Suïssa. La presència andorrana recau en Jordina Caminal, que prepara la cita competint a casa, també després de la seva participació als Jocs i fer un gran paper. En els pròxims dies s’hi afegiran més corredores per acabar d’escalfar motors abans de la gran cita.