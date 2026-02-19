REPORTATGE
Quan l’esquí esdevé festa
La Copa del Món femenina de velocitat, que tindrà lloc del 27 de febrer a l’1 de març, transcendirà l’àmbit estrictament esportiu per esdevenir una experiència multidimensional que combinarà competició, cultura i festa. Una de les grans novetats serà el Bib Draw del dissabte 28, a les 18 h a la plaça Carlemany de Canillo. El sorteig públic de dorsals per al segon supergegant es fusionarà amb el lliurament de premis del dia en un acte obert, festiu i amb accent andorrà. L’esbart dansaire de les Valls del Nord i els arlequins de Canillo posaran ritme i tradició a una vetllada que, minuts abans, inclourà la signatura de firmes de Cande Moreno i Jordina Caminal.
A la zona d’arribada de la pista Àliga, la identitat del país també tindrà veu pròpia, amb la vaca bruna i les esquelles dels ramaders aportaran un so autèntic a les grades, mentre el públic podrà sumar-s’hi amb mini esquelles i mans gegants per animar Caminal. Animadors i coreografies completaran un ambient pensat per convertir cada baixada en una celebració compartida.
El cor social bategarà al World Cup Village, als jardins de l’Hotel Nòrdic, amb expositors de marques de neu, activitats lúdiques —cursa gegant d’esquí, minigolf sobre neu, espais fotogràfics— i DJ en directe. Entitats com la Creu Roja o la Fundació Nostra Senyora de Meritxell hi aportaran el vessant solidari, mentre el Social Point reunirà aficionats amb marxandatge i entrevistes. La festa culminarà a L’Abarset amb sessions musicals cada tarda i una cloenda dedicada a tots els voluntaris.
ESPORTS
Copa del Món amb al·licients
Ivan Álvarez