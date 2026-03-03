Guerra a l'Orient Mitjà
Tor confirma que les autoritats dels Emirats assumiran les nits extres
La ministra d'Afers Exteriors demana als andorrans atrapats als països en conflicte que no es moguin i esperin instruccions de les companyies aèries
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha expressat avui la "gran preocupació" del Govern d'Andorra per l’escalada del conflicte a l’Orient Mitjà. Tor ha destacat que el país aposta per la diplomàcia i el respecte del dret internacional com a única via per aturar la violència, tot reconeixent que és impossible preveure la durada del conflicte, especialment després dels bombardejos a l’Iran i la implicació recent del Líban. Sobre els viatges a la zona, la ministra ha indicat que totes les cancelleries recomanen evitar desplaçaments a la regió. En cas de rutes aèries que facin escala a Dubai o Abu Dhabi, Andorra suggereix buscant itineraris alternatius o ajornar els viatges.
Abel Rivera
"Si algú ha de viatjar, cal mirar itineraris alternatius o cancel·lar el viatge. És la recomanació que arriba a totes les cancelleries", ha dit. Pel que fa als ciutadans andorrans, Tor ha detallat que hi ha una trentena de residents o persones en trànsit als Emirats Àrabs Units, majoritàriament a Abu Dhabi i Dubai. La ministra ha assegurat que tots estan bé, allotjats en hotels, i que el ministeri manté contacte constant amb ells. La consigna és que no es moguin i esperin instruccions de les companyies aèries. "Estan bé, majoritàriament allotjats en hotels, i des d’Afers Consulars estem en contacte permanent amb ells", ha afegit la ministra, tot remarcant que "no es moguin dels llocs on estan i esperin ser contactats per les companyies aèries".
"En principi, són les autoritats dels Emirats Àrabs Units les que es faran càrrec de les nits extres que els viatgers hagin de passar a l’hotel". També ha explicat que s’ha coordinat amb els consolats d’Espanya i França per si calgués una evacuació, encara que de moment "cap país contempla evacuacions".
Tor ha fet una crida a la prudència informativa donat que "circula molta informació a les xarxes socials que no sempre és fidedigna. Cal estar atents únicament a les fonts oficials", ha clos.
