Inestabilitat mundial
Exteriors demana als viatgers andorrans que estan fora d'Europa seguir les recomanacions del ministeri
El telèfon d'emergències consulars és el 324 292
La ministra d'Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, ha demanat, a través d'una piulada al compte d'X, extremar les precaucions a tots els nacionals o residents que es trobin fora d'Europa i tinguin un vol previst de retorn amb escala en zones actualment afectades per conflictes. Aquests haurien de "contactar immediatament amb la seva companyia aèria o amb l'agència de viatges que hagi gestionat el desplaçament per valorar vies alternatives de viatge".
A l'avís, Afers Exteriors, també ha volgut reiterar la importància de tenir una assegurança de viatge amb cobertura àmplia, així com d'estar inscrit al Registre de Viatgers del MAE (exteriors.ad), contactar amb el Ministeri d'Afers Exteriors en cas de necessitat, a través del 324 392 - en cas de tenir una emergència consular-.