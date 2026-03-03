LA CRISI PER L'ATAC A L'IRAN
Atrapats en espera de tornar a casa
El tancament aeri deixa una trentena d’andorrans afectats mentre el Govern coordina el suport consular i les agències gestionen les reubicacions
El tancament sobtat de l’espai aeri a diversos punts de l’Orient Mitjà, arran del conflicte bèl·lic que ha esclatat després de l’atac a l’Iran, ha deixat trenta andorrans afectats i ha provocat una allau de cancel·lacions en les agències de viatge. La mesura, adoptada dissabte, ha impactat especialment en els vols amb connexió als Emirats Àrabs Units i al Qatar, convertits en hubs habituals per a trajectes de llarga distància. El Govern es va comunicar amb el consolat espanyol i va activar el conveni d’assistència a l’exterior, el mecanisme que s’utilitza en aquesta mena de situacions internacionals per garantir suport consular als ciutadans afectats.
El ministeri d’Afers Exteriors va informar que hi ha constància de dos nacionals andorrans residents a Israel i sis residents a Dubai. A més, prop de trenta nacionals o residents a Andorra que viatjaven per la zona han quedat bloquejats als Emirats –principalment a Dubai i Abu Dhabi– o al Qatar pel tancament de l’espai aeri. El Govern va assegurar que es troba en contacte amb totes aquestes persones i que “estan bé”. Se’ls va recomanar no moure’s del lloc on es troben i seguir estrictament les consignes oficials de seguretat. El ministeri també va comunicar que manté coordinació amb les autoritats consulars espanyoles i franceses per garantir l’assistència necessària.
El conflicte bèl·lic puja d’intensitat. A la foto, una explosió a l’Iran.
Tetimonis a Dubai
Mentrestant, des de Dubai, una andorrana resident –que va demanar mantenir l’anonimat– va explicar que a la seva zona la nit “havia estat tranquil·la” i que només s’havien sentit un parell d’explosions en una àrea concreta. Va assegurar que “continuo fent vida normal i treballant, tot i mantenir-me atenta a l’evolució dels esdeveniments”. En un grup de WhatsApp d’andorrans a la zona participaven 22 persones que compartien informació i seguiment constant de la situació. Josep Garcia, un altre afectat andorrà resident temporalment a Dubai, va relatar que “hem viscut els bombardejos amb calma; se senten explosions molt de tant en tant, però a la meva zona, molt poc. Ens han recomanat quedar-nos als empresaris que teletreballem i evitar viatges innecessaris. La sensació és de tranquil·litat i els Emirats tenen una infraestructura militar envejable; de moment només queda esperar i ser prudents, seguint les indicacions oficials”.
Els andorrans afectats asseguren que la sensació és de tranquil·litat
Una situació d'incertesa
La subdirectora de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra (AAVA), Maica Terrones, va qualificar la situació de “molt incerta” i va admetre que “encara és aviat per fer previsions”. L’espai aeri va romandre tancat fins ahir a la tarda i això va provocar cancel·lacions immediates i afectacions diverses. Les companyies aèries, segons va explicar, estan oferint reemborsaments íntegres o canvis de dates sense penalització. En els casos de viatges combinats –amb serveis contractats a destí– els reemborsaments depenen dels proveïdors locals, tot i que, si cal, s’activen les assegurances per minimitzar l’impacte econòmic. Tot i haver aconseguit reserves per intentar el retorn d’alguns viatgers el 5 de març, Terrones va admetre que no hi ha garanties fins que els vols surtin efectivament. La prioritat ara, va dir, “és la seguretat dels passatgers”. El president de la Unió Hotelera, Jordi París, va reconèixer que “la inestabilitat internacional genera incertesa en el turisme i en l’economia en general”. Va assenyalar que situacions com aquesta “no afavoreixen” perquè condicionen la planificació dels viatges i creen dubtes sobre la mobilitat. Va dir que el Principat podria beneficiar-se’n indirectament si alguns viatgers opten per destinacions de proximitat en lloc de desplaçaments de llarga distància.
Alguns viagers podrien tornar el dia 5, segons van indicar les agències