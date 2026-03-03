El petroli puja sis dòlars arran de l’atac, però té un impacte limitat al Principat
El president de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburant d’Andorra (Asidca), David Porqueres, va assegurar que l’atac a l’Iran ha provocat “una pujada moderada” del preu del petroli als mercats internacionals, però sense conseqüències significatives immediates al Principat. El preu del barril va passar de 72 a 78 dòlars després de l’atac, un increment de sis dòlars que va qualificar de “reacció habitual dels mercats davant tensions geopolítiques”. Va recordar que durant la crisi d’Ucraïna el barril va arribar als 140 dòlars, molt per sobre dels 78 actuals.
Porqueres va afirmar que perquè l’augment tingués un impacte important en el preu final dels carburants “caldria que la situació es prolongués en el temps”. A curt termini, les variacions al país van ser lleugeres i poc significatives. Tot i que el carburant que havia d’arribar avui ja s’havia comprat a un preu una mica superior, va remarcar que la repercussió immediata “va ser mínima”. El president d’Asidca també va destacar que el barril ja havia pujat gradualment el darrer mes –de 62 a 72 dòlars– perquè els mercats ja anticipaven tensió per un possible conflicte.
