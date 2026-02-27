ORDINO
El conflicte amb els propietaris pel POUP es dirimirà a la Batllia
El president de l’entitat que agrupa els tenidors de terres assegura que hi ha “malestar” pel dictamen de la CTU
“El comú d’Ordino pot estar-ne molt content.” El president de l’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA), Josep Duró, va tirar d’ironia per valorar la decisió de la comissió tècnica d’urbanisme (CTU) de desestimar el recurs d’alçada de l’entitat contra el pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d’Ordino. Duró va apuntar, a més, que l’associació es reunirà la setmana vinent per emetre una declaració pública sobre la resolució de la CTU i va confirmar que hi ha “malestar” entre els propietaris. Molts dels quals –a títol individual i no pas col·lectiu, això sí– portaran el POUP a la Batllia, ja que el dictamen esgota la via administrativa.
El president de l’APTA emmarca la decisió de l’organisme supervisor de la política urbanística en una deriva nacional contra el dret a la propietat i la seguretat jurídica, dos principis, recorda, reconeguts a la Constitució. “És un pas més en aquesta direcció”, assegura Duró. “Els propietaris estan disgustats i desmoralitzats. No ens tenen en compte”, afirma el portaveu.
“Els principals perjudicats” pel pla d’urbanisme d’Ordino, segons el president de l’entitat, són “els petits propietaris”. Aquests tenidors de terres, remarca, no podran fer una hipoteca sobre les parcel·les, perquè amb la nova normativa, més restrictiva, “no valen res”, ni poden “construir un xalet per als fills”. Els propietaris amb terrenys més grans, en canvi, no hauran d’afrontar aquestes dificultats, manté. “És el món al revés”, conclou Duró.
La resolució de la CTU no admet a tràmit el recurs dels propietaris contra la revisió excepcional del POUP d’Ordino perquè no hi ha motius per anul·lar-la. La CTU no hi ha apreciat arbitrarietat o vulneració dels principis de seguretat jurídica, confiança legítima, legalitat, motivació dels actes administratius, viabilitat econòmica, proporcionalitat, no retroactivitat i dret a la propietat.
El comú, com és evident, fa una lectura ben diferent de la resolució de la CTU. La cònsol major, Maria del Mar Coma, ja va afirmar al Diari després de l’última sessió de consell de comú, celebrada dimecres d’aquesta setmana, que la corporació se sentia reivindicada per haver fet bé la feina.
El procés de revisió extraordinària del POUP va arrencar al final del mandat comunal passat –és a dir, als últims mesos del 2023– i no va concloure fins dos anys més tard. El primer esborrany va aixecar polseguera –va rebre més de 200 al·legacions– perquè desclassificava terrenys fins aleshores urbanitzables. Tot i que Coma va eliminar aquest punt del text, el malestar dels propietaris ha persistit. Ara el conflicte es dirimirà a la Batllia.