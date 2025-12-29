ORDINO
El comú apunta que el recurs dels terratinents “no tindrà recorregut”
Equip de govern i minoria defensen que el pla urbanístic està pensat per afavorir la majoria de la parròquia tot i les queixes dels propietaris
El comú d’Ordino en ple –tant majoria com minoria– ha tancat files al voltant del POUP i considera que els recursos administratius presentats pels propietaris davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU), un òrgan dependent del Govern, no tindran recorregut. Així ho van defensar després de la sessió tradicional dels Sants Innocents, celebrada ahir.
La cònsol major, Maria del Mar Coma, va explicar que “puc entendre la posició dels propietaris de defensar els seus interessos personals, però penso que des del comú hem de defensar l’interès general de tots els ciutadans de la parròquia”. En aquest sentit, va afegir que “no tots els habitants d’Ordino són propietaris; de fet, la majoria no ho són, i nosaltres hem de governar per a la majoria”.
Des de la minoria, Enric Dolsa també va apel·lar al bé comú per sobre dels interessos particulars dels propietaris. Va assenyalar que “si ells creuen que han de presentar algun recurs perquè consideren que tot això s’ha fet prou malament, endavant”, però va remarcar que “honestament, crec que tot plegat no té recorregut”.
Els propietaris afectats sostenen que el Pla d’Urbanisme incideix directament en el valor dels seus terrenys, fins al punt que alguns haurien perdut fins a un 90% del seu valor respecte d’abans de la revisió. Per aquest motiu, han presentat diversos recursos administratius, alguns contra l’informe favorable de la CTU al POUP. Tot i això, des del comú consideren que no prosperaran. Una altra via possible seria portar el cas a la Batllia. En aquest escenari, la resolució “dependrà del batlle que ho assumeixi en aquell moment i de com valori el que s’està reclamant”, va indicar la cònsol major.
Coma va deixar clar que el comú acceptarà totes les decisions de la CTU, tal com ja van haver de fer quan la comissió va obligar a rectificar alguns punts del pla. Tot i això, es va mostrar convençuda que qualsevol canvi seria “molt puntual” i que, en cap cas, alteraria el fons del POUP.
XARXES D'AIGUA I APARCAMENTS DESCOBERTS
El comú també ha adjudicat la construcció d’un aparcament horitzontal de cent places a la plana dels Camps per 2,08 milions d’euros i amb un termini d’execució de 32 setmanes.