POUP ORDINO
Els tècnics donen la raó al comú en el conflicte amb els propietaris
La comissió tècnica d’urbanisme desestima el recurs d’alçada d’un grup de terratinents contra la darrera revisió del pla d’urbanisme
La comissió tècnica d’urbanisme (CTU) ha desestimat el recurs d’alçada d’un grup de propietaris de terres d’Ordino contra el pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP). “La CTU no ha vist cap il·legalitat en el POUP i ha conclòs que és d’interès general aprovar-lo”, va assenyalar ahir la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, en declaracions al Diari. La mandatària va celebrar la resolució de l’òrgan encarregat de supervisar la política urbanística: “Ens sentim reivindicats. Hem fet bé la feina i estem contents que la CTU ho vegi com nosaltres.”
“Hem fet bé la feina i estem contents que la CTU ho vegi com nosaltres”
L’última revisió del POUP va aprovar-se, amb caràcter definitiu, el novembre del 2025. Un mes més tard una cinquantena de propietaris van anunciar que l’impugnarien davant de la CTU. L’argument principal dels titulars de terrenys és que la normativa posa en perill el principi de seguretat jurídica per l’impacte que té en el valor de les propietats.
Coma té el convenciment que els terratinents no quedaran satisfets amb la resolució de la CTU i portaran el POUP a la Batllia. “Suposo que voldran anar fins al final, però també són diners, temps i energia... segur, no hi ha res, però penso que sí que ho faran”, va apuntar la cònsol major.
PARRÒQUIES
El comú apunta que el recurs dels terratinents “no tindrà recorregut”
Àlex Ripoll
Alguns dels punts del pla d’urbanisme que desperten més recels entre els propietaris són la prohibició de construir en parcel·les amb una superfície inferior a 2.500 metres quadrats si estan allunyades dels nuclis urbans i la creació de verds privats, de terrenys que s’han de mantenir lliures d’edificació encara que siguin en mans privades.
En el marc de la sessió també va aprovar-se, amb l’abstenció de la minoria, una modificació del POUP que afecta la parcel·la Any de la Part, una de les més grans de la parròquia, amb prop de 20 hectàrees. Inicialment, estava dividida en dues unitats d’actuació, però amb aquesta modificació s’agrupen en una de sola.
PARRÒQUIES
Coma rebat els propietaris i recorda que el marge per edificar és ampli
Víctor González
El canvi permetrà concentrar les construccions que puguin alçar-se a la zona prop dels camins, vials i serveis existents. D’aquesta manera es preservaria l’entorn natural de la finca i no caldria fer més obres d’urbanització.
PARRÒQUIES
Els propietaris mantenen el pols al comú i porten el POUP a la CTU
Víctor González
L’Any de la Part té un potencial edificable d’uns 36.000 metres quadrats. En aquest cas la normativa estableix que per cada 2.500 metres quadrats de terreny pot autoritzar-se un volum de 450 metres quadrats, amb possibilitat d’agrupar les construccions. Coms va recordar que es tracta de límits màxims previstos pel POUP i que la propietat podria construir per sota d’aquest sostre. O, per descomptat, optar per mantenir la parcel·la en l’estat actual.