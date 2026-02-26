POUP ORDINO

Els tècnics donen la raó al comú en el conflicte amb els propietaris

La comissió tècnica d’urbanisme desestima el recurs d’alçada d’un grup de terratinents contra la darrera revisió del pla d’urbanisme

Propietaris d'Ordino, a la porta del comú.

Víctor González
Publicat per
Víctor González
Ordino

Creat:

Actualitzat:

La comissió tècnica d’urbanisme (CTU) ha desestimat el recurs d’alçada d’un grup de propietaris de terres d’Ordino contra el pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP). “La CTU no ha vist cap il·legalitat en el POUP i ha conclòs que és d’interès general aprovar-lo”, va assenyalar ahir la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, en declaracions al Diari. La mandatària va celebrar la resolució de l’òrgan encarregat de supervisar la política urbanística: “Ens sentim reivindicats. Hem fet bé la feina i estem contents que la CTU ho vegi com nosaltres.”

L’última revisió del POUP va aprovar-se, amb caràcter definitiu, el novembre del 2025. Un mes més tard una cinquantena de propietaris van anunciar que l’impugnarien davant de la CTU. L’argument principal dels titulars de terrenys és que la normativa posa en perill el principi de seguretat jurídica per l’impacte que té en el valor de les propietats.

Coma té el convenciment que els terratinents no quedaran satisfets amb la resolució de la CTU i portaran el POUP a la Batllia. “Suposo que voldran anar fins al final, però també són diners, temps i energia... segur, no hi ha res, però penso que sí que ho faran”, va apuntar la cònsol major.

Alguns dels punts del pla d’urbanisme que desperten més recels entre els propietaris són la prohibició de construir en parcel·les amb una superfície inferior a 2.500 metres quadrats si estan allunyades dels nuclis urbans i la creació de verds privats, de terrenys que s’han de mantenir lliures d’edificació encara que siguin en mans privades.

En el marc de la sessió també va aprovar-se, amb l’abstenció de la minoria, una modificació del POUP que afecta la parcel·la Any de la Part, una de les més grans de la parròquia, amb prop de 20 hectàrees. Inicialment, estava dividida en dues unitats d’actuació, però amb aquesta modificació s’agrupen en una de sola.

El canvi permetrà concentrar les construccions que puguin alçar-se a la zona prop dels camins, vials i serveis existents. D’aquesta manera es preservaria l’entorn natural de la finca i no caldria fer més obres d’urbanització.

L’Any de la Part té un potencial edificable d’uns 36.000 metres quadrats. En aquest cas la normativa estableix que per cada 2.500 metres quadrats de terreny pot autoritzar-se un volum de 450 metres quadrats, amb possibilitat d’agrupar les construccions. Coms va recordar que es tracta de límits màxims previstos pel POUP i que la propietat podria construir per sota d’aquest sostre. O, per descomptat, optar per mantenir la parcel·la en l’estat actual.

CANVIS AL PLA RECOTR DE SORTENY

El consell també va aprovar dues modificacions del pla rector del parc natural de la vall de Sorteny. El text recollirà explícitament el dret dels caçadors a desplaçar-se pel parc en el marc de l’activitat cinegètica i regularitza com a zona especial la captació d’aigua de la Serrera, on hi ha un dipòsit. D’altra banda, a la sessió, de caràcter tradicional, també van adjudicar-se els cortons de la Coma de Varilles i de l’Hortell a Cal Ramonguem per un import de 25 i 50 euros, respectivament.
