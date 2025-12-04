ORDINO
Els propietaris mantenen el pols al comú i porten el POUP a la CTU
Una cinquantena de terratinents presenten recurs contra les normes urbanístiques perquè consideren que atempten contra la seguretat jurídica
Una cinquantena de propietaris de terres d’Ordino han presentat un recurs administratiu contra el Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) davant de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU). L’última revisió del POUP va aprovar-se amb caràcter definitiu fa un mes i avui acaba el termini per impugnar-lo davant la CTU. Els propietaris consideren que la normativa posa en perill el principi de seguretat jurídica per l’impacte que té en el valor de les propietats. Entre els signants hi ha societats i particulars. “Estem satisfets pel nombre de propietaris que s’han sumat al recurs”, va afirmar al Diari Josep Maria Riba, portaveu del col·lectiu i un dels impulsors de la impugnació. Si la CTU no dona la raó als propietaris, s’elevarien les queixes a la Batllia.
“Estem satisfets pel nombre de propietaris que s’han sumat al recurs”
Entre altres punts polèmics del nou pla d’urbanisme, segons els propietaris, hi ha la prohibició de construir en les parcel·les més allunyades dels nuclis urbans si tenen una superfície inferior a 2.500 metres quadrats. Aquesta norma, alerten, comportarà de facto que les parcel·les més petites passin a tenir valor de mercat zero. També preocupa la creació de verds privats, és a dir, de terrenys que s’han de mantenir lliures d’edificació, tot i que la propietat continuï sent privada. El comú, per la seva part, considera que aquestes i altres mesures permetran ordenar el creixement, limitar-lo a l’entorn dels nuclis urbans i preservar els prats i espais verds situats al fons de vall.
Requalificació
Els propietaris mantenen, en definitiva, que la transformació de facto de terrenys on es pot construir en no urbanitzables no pot justificar-se amb la llei a la mà, si no és que hi ha un risc natural reconegut per Govern. Ni amb la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU) ni normes de rang inferior, com el reglament urbanístic, autoritzarien una requalificació d’aquest abast en la resta de casos.
La parcel·la mínima i els verds privats preocupen els propietaris
La proposta de revisió del POUP presentada per la corporació anterior incloïa la figura del sòl no urbanitzable, cosa que sí que transformava de iure terrenys urbanitzables en terrenys on no es podria construir. La revisió actual elimina aquesta figura i diferencia entre zones nucli, d’edificabilitat més alta, i zones de protecció, on les condicions per construir eren més restrictives. Tot i això, els propietaris sostenen que aquesta filosofia s’ha mantingut, encara que ja no s’articuli jurídicament sota el concepte de sòl no urbanitzable.
Els terratinents no volen permetre que es consolidi el model ordino
El procés de revisió del POUP va arrencar al final del mandat comunal anterior, el desembre del 2023. El text va rebre 220 al·legacions, la majoria contràries a la transformació de terrenys fins llavors urbanitzables en parcel·les desclassificades, en tres mesos d’exposició pública. El segon esborrany, aprovat el novembre del 2024, va rebre 147 al·legacions. Els propietaris volen evitar que es consolidi un model que consideren perjudicial per als seus interessos.