POUP D'ORDINO
Coma rebat els propietaris i recorda que el marge per edificar és ampli
La cònsol lamenta que es creï l’expectativa que no es podrà construir
La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, lamenta que alguns propietaris de terres de la parròquia “estiguin creant l’expectativa que a Ordino no es podrà construir, cosa que no és certa”. El nou POUP, aprovat recentment amb caràcter definitiu en consell de comú, encara permetra construir un milió i mig de metres quadrats de sostre, assenyala la cònsol. “No és cert que no es podrà construir, però s’haurà de fer d’una manera ordenada”, afirma.
A més, Coma assegura que una probable impugnació del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) per part d’alguns propietaris de terres “no hauria de posar en risc” la nova normativa urbanística. “Puc entendre que, si algun propietari considera que no se li han respectat els drets, pugui recórrer a la Batllia. Però impugnar el POUP, que ha estat verificat jurídicament per la comissió tècnica d’urbanisme, no ho entenc. Tot i això, nosaltres complirem tot el que pogués arribar a dir la Batllia, com no pot ser d’una altra manera”, argumenta la cònsol.
Respecte
Coma, d’altra banda, sosté que el procés de revisió del POUP s’ha caracteritzat pel diàleg amb els propietaris: “Hem fet les coses d’una manera correcta i respectuosa, i escoltant els propietaris. El procés ha estat llarguíssim. Hi ha hagut diverses exposicions del POUP, trobades públiques i privades amb els propietaris i reunions de poble. Penso que hem estat empàtics en tot moment.” De fet, la mandatària assegura que el comú ha estat “especialment empàtic” amb els petits propietaris perquè se’ls han traslladat els metres edificables situats en zones poc accessibles a terrenys més propers als serveis. Aquesta mesura els permetrà que “es gastin menys diners a l’hora d’urbanitzar”. En definitiva, “el que hem volgut fer és que sigui factible poder fer una petita construcció sense haver-se de vendre el patrimoni”.
La cònsol recorda, en aquest sentit, que la proposta de revisió del pla d’urbanisme presentada al final del mandat comunal anterior incloïa una figura, la del sòl no urbanitzable, “no prevista per la llei”. El comú va retirar aquest punt del POUP, però va mantenir-ne la filosofia “d’ordenar” una construcció que s’havia descontrolat.
Al cap i a la fi, el pla d’urbanisme reconeix que hi ha límits al creixement. “Si en uns terrenys hi ha risc d’inundació o un patrimoni natural que cal protegir, cal reflectir-ho en el POUP. Això és el que hem fet”, remarca. “La majoria de propietaris afirmen que cal tenir en compte la qualitat de vida i poder viure prop de la natura. Penso que a llarg termini això tindrà encara més valor que avui”, destaca la cònsol.