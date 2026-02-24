Andorra la Vella 

"Plenum", d'Altura Arquitectes, guanyador del concurs d'idees de l'Espai Capital

El segon premi ha estat per "Allà on Andorra es retroba", proposat per Sònia Palau i el tercer, pel projecte "El Nexe", de Marc Monegal

Maqueta de la proposta per l'Espai Capital d'Altura Arquitectes.
Víctor González
Publicat per
Víctor González
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El concurs d'idees de l'Espai Capital, ja té guanyador: l'empresa Altura Arquitectes, que ha rebut 10.000 euros per la seva proposta, en l'entrega de premis celebrada aquest matí al centre de congressos. A l'empresa Altura Arquitectes, s'han sumat en segona i tercera posició respectivament, les idees de Sònia Palau Garcia, que ha presentat el projecte "Allà on Andorra es retroba" i Marc Monegal Blasi, amb "Nexe", que ha rebut el tercer premi. 

La proposta guanyadora del concurs d'idees està estructurada en quatre fases, corresponents a la construcció de la Casa Pairal, el recinte firal, el passeig i, en últim terme i de moment només com a possibilitat oberta, una connexió directa en ascensor amb la plaça del Poble. Els edificis són compactes amb l'objectiu d'aprofitar millor l'espai públic. A més, les cobertes estan vegetades, fet que permet retenir l'aigua i evitar l'efecte illa de calor. Les dues construccions, la Casa Pairal i el recinte firal, aprofiten el pendent del terreny per generar connexions a diferents nivells. L'espai multifuncional fa 18 metres d'alçària i té una capacitat per a 7.000 espectadors drets. L'equipament disposarà d'un aparcament de 80 places, amb la possibilitat de construir una planta subterrània amb la mateixa capacitat.  

El cònsol major, Sergi González, ha destacat que la proposta seleccionada "reforça el paper d’Andorra la Vella com a capital i com a motor del país” i ha remarcat que el projecte s’ha concebut per generar cohesió social, activitat cultural i esportiva i dinamització econòmica.

A partir d'ara els arquitectes disposaran de tres mesos per presentar l'avantprojecte, el qual acabarà de definir el calendari d'execució i el pressupost de l'obra. Paral·lelament, el comú licitarà la concessió de la gestió del recinte firal a una empresa especialitzada en organització d'esdeveniments. Per la seva part, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha apuntat que el Govern d'Andorra està disposar a finançar "entre el 30 i el 40% del projecte"

Lluís Ginjaume, d'Altura Arquitectes, rep el premi de guanyador del projecte del Concurs d'idees per l'Espai Capital, acompanyat dels cònsols d'Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada.

Lluís Ginjaume, d'Altura Arquitectes, rep el premi de guanyador del projecte del Concurs d'idees per l'Espai Capital, acompanyat dels cònsols d'Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada.Víctor González

El concurs d'idees de l'Espai Capital impulsat pel comú d'Andorra la Vella, es va llançar el passat mes de setembre amb l'objectiu de recuperar i transformar el terreny de l'antiga plaça dels braus en un espai públic d'uns 10.500 metres quadrats que permeti acollir activitats firals i comunitàries a la capital d'Andorra. En total, la competició per disenyar el nou indret va rebre vuit idees, que són les que finalment han competit en el concurs, tot i que en un inici hi va haver fins a 54 empreses que van mostrar interés en el projecte. 

tracking